SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O orçamento do Palmeiras para 2026, aprovado pelo Conselho Deliberativo ainda no fim do ano passado, tem como sua maior fonte de receitas as negociações de atletas. O clube projeta que R$ 400 milhões da arrecadação prevista de R$ 1,2 bilhão neste ano venha de vendas. Em um mês, quase metade do valor projetado já foi atingido.

O Palmeiras arrecadou R$ 126,5 milhões em vendas em janeiro. Os principais valores são das vendas de Aníbal Moreno, para o River Plate por R$ 39 milhões, e Facundo Torres, para o Austin FC por R$ 52 milhões.

O clube também lucrou ao manter participação nos direitos econômicos de outros atletas. O clube liberou Breno Lopes de graça para o Fortaleza, mas manteve 50% dos direitos e ganhou R$ 7,5 milhões da transferência do atacante para o Coritiba. O Palmeiras também ficou com R$ 25,5 milhões da venda de Jhon Jhon do RB Bragantino para o Zenit.

Luis Guilherme, cria da Academia que estava no West Ham, foi negociado com o Sporting em definitivo e rendeu ao Palmeiras cerca de R$ 2,5 milhões pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Os R$ 400 milhões foram projetados com base na média das vendas dos últimos três anos -neste período o Palmeiras vendeu vários garotos para o futebol europeu por transações milionárias (Vitor Reis, Luis Guilherme, Endrick e Estêvão, por exemplo).

O clube paulista tem mais de 140 jogadores formados na Academia de Futebol que não chegaram ao time principal, mas seguem atrelados ao clube por conta de fatias de direitos. Todos representam potencial de lucro com futuras transferências -uma espécie de poupança.

VEJA QUANTO O PALMEIRAS ARRECADOU COM VENDAS ATÉ AGORA

- Aníbal Moreno (River Plate) - 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões)

- Breno Lopes (Coritiba) - R$ 7,5 milhões (participação na venda)

- Facundo Torres (Austin FC) - 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões)

- Jhon Jhon (Zenit) - 4,1 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões, participação na venda + percentual dos direitos mantido com o do mecanismo da Fifa)

- Luis Guilherme (Sporting) - R$ 2,5 milhões (mecanismo de solidariedade da Fifa)

- Total: R$ 126,5 milhões