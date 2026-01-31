SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não vive o começo de temporada esperado. A situação delicada no Carioca e a estreia com derrota no Brasileirão, contudo, ainda não acenderam o sinal de alerta no clube. A Supercopa do Brasil será uma espécie de termômetro.

O planejamento do Flamengo previa os primeiros jogos do Campeonato Carioca com a equipe sub-20. Assim foi feito, mas os resultados não foram os esperados.

O sub-20 empatou com a Portuguesa-RJ e foi derrotado por Bangu e Volta Redonda. Com um ponto em três partidas, o Flamengo vivia situação complicada no Estadual e recalculou a rota.

Tanto que, a partir dos clássicos, o Flamengo entrou com os profissionais. Filipe Luís voltou, e a equipe até conseguiu uma vitória contra o Vasco, mas voltou a ser derrotado na rodada seguinte, para o Fluminense.

No momento, o Flamengo está na penúltima posição do seu grupo no Carioca. Depende de uma vitória na próxima rodada e de combinação de resultados para evitar a disputa do quadrangular do rebaixamento.

A estreia no Brasileirão também não ajudou. Já com Jorginho, Arrascaeta e outras estrelas, o Flamengo até saiu na frente, mas sofreu a virada para o São Paulo no Morumbis.

A derrota trouxe um incômodo grande nos bastidores, por ter sido a primeira sequência de duas consecutivas desde que Filipe Luís assumiu. A reportagem apurou que o clima no vestiário do Flamengo após o jogo teve algumas discussões, aumentadas pelo possível pênalti em Arrascaeta, não marcado por Wilton Pereira Sampaio.

Apesar disso, o clima foi apaziguado ainda no Morumbis, e a delegação seguiu para o Rio de Janeiro com tranquilidade. O foco foi total na virada de chave para a Supercopa do Brasil.

E A SUPERCOPA?

Filipe Luís e companhia não chegam ao jogo pressionados, mas, em caso de derrota, o sinal de alerta será ligado. O duelo contra o Corinthians é considerado crucial para virar a chave do Flamengo.

Não existe a possibilidade de mudanças mais incisivas, seja no elenco ou comissão técnica. Filipe Luís segue muito bem avaliado internamente, e a chegada de Paquetá também complementa o time, que segue precisando de um centroavante para ser a "sombra" de Pedro.

Porém, se o Flamengo perder para o Corinthians, a Recopa Sul-Americana se tornaria uma "obrigação nos bastidores". A reportagem ouviu de um fonte que "não seria crise, mas a pressão aumentaria".

A bola rola para Flamengo e Corinthians neste domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.