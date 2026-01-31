SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia é o único clube entre as 20 equipes da Série A a ter vencido todos os seus jogos na temporada 2026.

Com cinco vitórias pelo Campeonato Baiano, somada à vitória contra o Corinthians na primeira rodada do Brasileirão, o clube baiano se isolou com 100% de aproveitamento neste ano.

No outro extremo, o Flamengo tem o pior aproveitamento no ano, com apenas 22,2%. O time carioca conquistou apenas uma vitória em seis jogos em 2026.

O Bahia venceu os seis jogos que disputou no ano, tendo marcado 18 gols e sofrido apenas quatro.

O técnico Rogério Ceni usou jovens da base e reservas da última temporada na maior parte das partidas. O Bahia foi a campo com força máxima somente na última rodada do Baiano, contra o Barcelona de Ilhéus, e contra o Corinthians na estreia do Brasileirão.

A vitória contra o Corinthians, por 2 a 1, foi de virada. O clube de SP saiu na frente na Vila Belmiro com gol de Bidon, mas Jean Lucas e Willian José viraram o placar para a equipe visitante.

Botafogo e Fluminense fecham o pódio das equipes com melhor aproveitamento no ano, com 80% cada. Ambas equipes disputaram cinco partidas, venceram quatro e perderam uma.

Já o Flamengo tem o pior aproveitamento das equipes da Série A. Começando a temporada com jovens da base e precisando requisitar a volta do elenco profissional, o Flamengo tem apenas 22,2% de aproveitamento no ano.

Os cariocas disputaram seis partidas no ano, com uma vitória, um empate e quatro derrotas. Além disso, foram apenas cinco gols marcados contra dez sofridos.