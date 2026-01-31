RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo contou com a sorte para seguir vivo no Campeonato Carioca. Boavista e Nova Iguaçu tropeçaram na sexta-feira (30), fazendo com que o clube da Gávea mantenha a esperança na fuga do quadrangular da morte do rebaixamento.

O Bangu venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1, enquanto o Sampaio Corrêa-RJ arrancou um empate diante do Boavista. A combinação de resultados fez com que o Flamengo renovasse as esperanças para a rodada derradeira do Estadual.

No momento, o Flamengo é penúltimo colocado do Grupo B, com quatro pontos. O Nova Iguaçu tem um a mais, ou seja, ainda pode ser ultrapassado.

A campanha do Flamengo é de uma vitória, um empate e três derrotas. A equipe bateu o Vasco, empatou com a Portuguesa-RJ e perdeu para Bangu, Volta Redonda e Fluminense.

Para atingir o G-4, Filipe Luís e companhia precisam vencer o Sampaio Corrêa e contar com pelo menos um tropeço de quatro equipes. O Botafogo, líder do certame, já não pode mais ser alcançado.

ENTENDA A COMBINAÇÃO DE RESULTADOS#

**MARICÁ**

Único atrás do Flamengo, o clube da região metropolitana não pode vencer os dois jogos que lhe restam. Se fizer quatro pontos, o Rubro-Negro precisaria tirar um gol de saldo. O Maricá enfrenta Volta Redonda e Fluminense.

**MADUREIRA**

Outro que ainda tem dois jogos a serem disputados, contra Vasco e Volta Redonda. O Tricolor Suburbano não pode vencer nenhum dos adversários. Dois empates também não servem. Se perder uma e empatar a outra, o Flamengo precisaria tirar três gols de saldo.

**BOAVISTA**

Precisa perder o compromisso restante para que o Rubro-Negro siga sonhando. A equipe de Bacaxá enfrenta o Bangu, em Moça Bonita, na última rodada.

**NOVA IGUAÇU**

Não pode vencer a Portuguesa-RJ na última rodada. Se empatar ou perder, a situação do Flamengo fica bastante acessível.

#Tudo depende de uma vitória do Flamengo na última rodada. Se empatar ou perder, jogará o quadrangular do rebaixamento.