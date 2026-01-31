SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro chegou, nas últimas horas, a um acerto verbal pela venda de Kauã Prates ao Borussia Dortmund.

A reportagem apurou que clubes e jogador já entraram em consenso pelo moldes e bases contratuais, e o negócio pende apenas por pequenos detalhes e pela parte burocrática.

Os valores giram em torno dos 12 milhões de euros (quase R$ 75 milhões).

O clube ainda terá direito a um percentual de 10% a 25% de uma futura venda, a depender de valores pré-estipulados no contrato.

Kauã assinará um longo contrato na Alemanha, mas só poderá se transferir a partir de agosto, quando completa 18 anos.

Esta será a maior venda da Raposa desde a negociação de Giorgian De Arrascaeta com o Flamengo. A operação girou, em 2018, em torno de 13 milhões de euros.