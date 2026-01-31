SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A NBA anunciou neste sábado (31) que Paul George, ala do 76ers, ficará suspenso por 25 jogos por violar os termos do Programa Antidrogas da NBA.

Jogador assumiu o erro e disse que tomou um medicamento "inadequado" na tentativa de tratar um problema mental.

Em comunicado, a NBA não especifica quais regras Paul George quebrou, nem qual substância usou. A entidade afirma apenas a quantidade de jogos suspensos sem remuneração.

A suspensão começa a valer a partir de hoje, quando os 76ers enfrentam o New Orleans Pelicans na Xfinity Mobile Arena.

Paul George assumiu que violou a política da liga de basquete. O jogador enviou um comunicado a Shams Charani, repórter da ESPN americana, explicando o que aconteceu.

De acordo com o jogador, ele vem buscando tratamento para um problema relativo à sua saúde mental. "Na busca por um tratamento para esse problema, cometi o erro de tomar um remédio inadequado. Eu assumo total responsabilidade pelos meus atos", disse o jogador, sem especificar qual medicamento tomou.

Paul George aproveitou para pedir desculpas aos Sixers, seu colegas de elenco e aos fãs da equipe. "Estou focado para usar esse tempo para ter certeza que meu corpo e mente estão nas melhores condições para ajudar meu time quando eu retornar", finalizou.

O ala estará disponível para voltar as quadras no dia 23 de março, quando os Sixers enfrentam o Chicago Bull.

Essa será a segunda maior sequência de jogos perdidos pelo jogador. Na temporada 2021-22, George ficou afastado por 43 jogos consecutivos por conta de uma ruptura de ligamento.