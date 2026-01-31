SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians acertou a contratação do atacante Kayky, do Bahia. Ele chega ao Timão por empréstimo até o fim desta temporada.

Kayky tem contrato com o Tricolor de Aço até 2029. Ele vinha recebendo poucas oportunidades na equipe de Rogério Ceni e, por isso, o clube optou por emprestá-lo.

O atacante somou 76 partidas com a camisa do Bahia, marcando seis gols e distribuindo 12 assistências. Os bons momentos, contudo, foram interrompidos por lesões. A maior delas foi no ligamento do joelho, em 2023, que o afastou dos gramados.

O Bahia já contratou Kike Oliveira para o setor e também aposta no crescimento do jovem Kauê Furquim, que começou na base do Corinthians. A informação foi divulgada primeiro pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Em abril de 2021, o Manchester City comprou 80% dos direitos econômicos de Kayky por 10 milhões de euros garantidos (R$ 66,5 milhões na cotação da época), com possibilidade de até 11 milhões de euros em bônus. Pelo time principal do City, ele entrou em campo em duas partidas.

Revelado nas divisões de base do Fluminense, Kayky se destacou desde cedo e conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2020. Ele também passou pelo Sparta Rotterdam, na Holanda, e pelo Paços de Ferreira, em Portugal.