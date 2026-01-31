SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea venceu o West Ham por 3 a 2 pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge, em Londres. No primeiro tempo, os Blues viram os Hammers mais ofensivos e colocando logo dois gols de vantagem. Porém, com as substituições no intervalo, o Chelsea fez um segundo tempo de imposição e de pressão e conseguiu virar o jogo nos acréscimos.

Reservas salvaram o Chelsea. Após um primeiro tempo pouco produtivo, as alterações feitas por Liam Rosenior geraram resultado para os Blues, que se impuseram na segunda metade. João Pedro saiu do banco e deu sequência à fase artilheira, sendo o primeiro dos Blues a marcar. Cucurella, que também veio do banco, empatou para o Chelsea. Nos acréscimos, Enzo Fernández concluiu a remontada, virando o placar em um chute de dentro da área. Com o resultado, eles seguem na fase de classificação da Champions League, em quarto com 40 pontos.

West Ham segue na zona de rebaixamento após o primeiro jogo sem Lucas Paquetá, vendido ao Flamengo. Se a primeira metade parecia um sonho para os Hammers, com gols de Bowen e Summerville, o segundo tempo foi um verdadeiro balde de água fria. O time estaria chegando à terceira vitória seguida e aos 23 pontos, aproximando-se do Nottingham Forest, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 25. Com o resultado, eles seguem na 18ª posição, com 20.

Gols e lances importantes

West Ham já assustou no primeiro minuto. Após falha de Moises Caicedo, os Hammers roubaram a bola no campo de ataque, levando a uma finalização de Taty Castellanos, que parou no goleio Sanchéz.

West Ham abriu o placar aos 6 minutos. Jarrod Bowen cruzou da meia-direita para Pablo, que não resvalou na bola. Ainda assim, a curva e o possível desvio enganaram o goleiro dos Blues, que ficou batido e viu o cruzamento entrar direto. Bowen é o artilheiro do West Ham na temporada, com oito gols.

Chelsea sem resposta para Bowen. Aos 14 minutos, em uma tabela na grande área, o camisa 20 dos Hammers deixou Taty Castellanos na cara do gol, mas o argentino acabou chutando no goleiro.

Os Blues só demonstraram perigo aos 18 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de falta, Cole Palmer bateu por cima da barreira e viu a bola parar nas mãos do goleiro Areola.

Aos 23 minutos, Gittens entrou em uma dividida e acabou levando a pior. Foi substituído por Pedro Neto.

Aos 35, o West Ham ampliou o placar com um bonito gol de Crysencio Summerville. Wan-Bissaka passou para Bowen na linha de fundo, que cruzou para a entrada da área, onde Summerville finalizou de primeira, marcando seu 3° gol em 3 jogos.

Já no segundo tempo, logo aos 2 minutos, o West Ham voltou a assustar os Blues. Mateus Fernandes chutou de fora da área, mas a bola foi espalmada por Róbert Sanchéz.

Dois minutos depois, Bowen voltou a ameaçar o gol dos Blues. Em jogada ensaiada na bola parada, Mateus Fernandes deixou o camisa 20 sozinho, mas os Hammers pararam novamente em Sánchez.

Aos 11 minutos do segundo tempo, o Chelsea diminuiu. Em um cruzamento, João Pedro subiu depois da segunda trave e cabeceou na bochecha da rede oposta. O brasileiro chegou a cinco gols nos últimos cinco jogos.

Defesa milagrosa de Areola aos 18 minutos. Em momento de pressão do Chelsea, Moises Caicedo encheu o pé de fora da área e via a bola se aproximando do ângulo dos Hammers, até Areola dar um leve toque e desviar a bola para passar por cima do gol.

O West Ham só voltou a mostrar perigo aos 22 minutos do segundo tempo. Em um contra-ataque, Taty Castellanos saiu da ponta e chutou para o gol dos Blues, mas viu a bola passar do lado da trave de Sánchez.

Aos 24 minutos do segundo tempo, o Chelsea empatou. Depois de um cruzamento, de cabeça em cabeça, Malo Gusto tocou para a pequena área, onde Delap testou a bola para o travessão. No rebote, Cucurella mergulhou para empurrar para o fundo do gol.

Aos 46 minutos do segundo tempo, o Chelsea concluiu a remontada. Com um chute de dentro da área, Enzo Fernandéz fechou a virada após um segundo tempo de pressão intensa dos Blues.

Já no fim dos acréscimos, houve uma confusão entre os jogadores. O zagueiro Todibo segurou o pescoço de João Pedro. Após revisão do VAR, o francês foi expulso.

FICHA TÉCNICA

CHELSEA 3 x 2 WEST HAM

Data e horário: 31 de janeiro de 2026, às 14:30h (de Brasília)

Competição: Campeonato Inglês, 24° rodada

Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: Michael Salisbury

Cartões amarelos: Enzo Fernandez (CHE); Moises Caicedo (CHE)

Cartões vermelhos: Todibo (WHA)

Gols: Bowen (WHA), aos 6 min do 1° tempo; Summerville (WHA), aos 35 min do 1° tempo; João Pedro (CHE), aos 11 min do 2° tempo; Cucurella, aos 24 min do 2° tempo e Enzo Fernandes (CHE), aos 46 min do 2° tempo.

CHELSEA: Sánchez; Malo Gusto (Reece James), Chalobah, Badiashile (Fofana) e Hato (Cucurella); Caicedo, Enzo Fernández e Gyttens (Pedro Neto); Palmer, Delap e Garnacho (João Pedro).

Técnico: Liam Rosenior

WEST HAM: Aréola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo e Diouf (Scarles); Soucek, Mateus Fernandes, Bowen (Traoré) e Summerville; Pablo Felipe (Kilman) e Taty Castellanos (Callum Wilson).

Técnico: Nuno Espírito Santo