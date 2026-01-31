SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De virada, o Atlético-MG fez 3 a 1 no Pouso Alegre, neste sábado (31), pela sexta rodada, e conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Mineiro. Depois de um começo ruim, com quatro empates, o Galo se recupera e segue brigando pela classificação no Mineiro.

Gabriel Tota abriu o placar para o Pouso Alegre, mas Reinier, Cuello e Ruan Tressoldi (o último um golaço) garantiram a vitória do Atlético-MG, no Manduzão.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou a 10 pontos e é o segundo colocado do Grupo A do Mineiro. O Pouso Alegre, com sete pontos, é o segundo do Grupo B.

Na próxima rodada, no sábado (7), o Atlético-MG recebe o Athletic, na Arena MRV. No mesmo dia, o Pouso Alegre enfrenta o Democrata, também em casa. Antes disso, na quarta-feira (4), o Galo visita o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi a vitória do Atlético-MG

O Atlético-MG foi melhor desde o começo da partida contra o Pouso Alegre, dominando a partida e criando oportunidades. Alexsander e Scarpa tiveram chances, mas ficaram no quase. Por outro lado, o time da casa abriu o placar logo na sua primeira oportunidade. E com um golaço. Aos 21 minutos, Gabriel Tota ganhou dividida pelo lado esquerdo e finalizou com categoria, no ângulo de Everson.

Mas, se faltou efetividade ao Galo no primeiro tempo, sobrou na volta do intervalo. O Atlético-MG empatou a partida logo aos 5 minutos, com Reinier, de cabeça, após cruzamento de Scarpa. Um minuto depois, Preciado chegou a virar a partida, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Atlético-MG continuou pressionando e não demorou para, de fato, virar a partida. Aos 8 minutos, Cuello tabelou com Reinier, avançou pelo lado esquerdo da área e tentou cruzar, mas a bola desviou e foi direto para as redes do Pouso Alegre.

No fim, aos 42, ainda deu tempo para o zagueiro Ruan Tressoldi ampliar com um golaço. O camisa 4 roubou uma bola no campo de defesa, saiu jogando e avançou para o ataque. Ele recebeu pela esquerda e, na entrada da área, cortou a marcação e bateu colocado no canto do goleiro adversário, fazendo 3 a 1 e garantindo a vitória do Galo.