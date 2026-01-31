SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já classificado para as quartas de final, o Inter apostou em reservas e jovens e venceu o Caxias por 1 a 0, neste sábado (31), pela 6ª e última rodada da fase de grupos de Campeonato Gaúcho. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, Gustavo Prado foi o autor do gol da vitória.
O Inter teve um jogador a mais durante quase toda a partida. Aos 17 minutos, Maurício Ribeiro, zagueiro do Caxias, levou vermelho direto após dar pisão nas costas de Bruno Tabata.
As duas equipes já chegaram classificadas para as quartas de final. O Inter terminou a primeira fase em 1º lugar no grupo A, com 15 pontos e a melhor campanha no geral. Já o Caxias ficou em 2º lugar no grupo B, com 7 pontos.
O Inter volta a campo na quarta-feira, quando encara o Flamengo pela 2ª rodada do Brasileirão. As quartas de final do Gauchão acontecem no próximo final de semana, em jogo único. O Colorado enfrenta o São Luiz, enquanto o Caxias vai pegar o Ypiranga.
Como foi o jogo
Já classificado para as quartas de final, o Inter foi a campo com um time formado por reservas e jovens. E a primeira chegada foi do Caxias, depois que Dudu Vieira roubou a bola do volante Denis e abriu pela direita com Douglas Skilo, que cortou Alisson e chutou para boa defesa de Anthoni. O Colorado respondeu finalização por cima de Tabata.
Os mandantes ficaram com um a menos aos 17 minutos depois de uma agressão desnecessária do zagueiro Maurício Ribeiro. Em um lance sem perigo e na lateral do campo, ele deu uma entrada por trás em Tabata e pisou nas costas do atacante do Inter quando ele caiu no chão. Calyson foi sacrificado para a entrada de Joílson.
O jogo ficou nervoso após a expulsão, mas as chances foram escassas. Wellington Reis, do Caxias, levou amarelo por entrada dura e, logo depois, fez outra falta perigosa. Paulo Pezzolano substituiu Denis na reta final do primeiro tempo depois de o volante levar amarelo e também cometer falta em seguida. Com muita reclamação, os jogadores desceram para os vestiários batendo boca com o árbitro.
O Caxias voltou do intervalo fazendo uma blitz que assustou o Colorado. Roberto chutou de longe e a bola quicou na frente de Anthoni, que quase se complicou e mandou para escanteio. Na cobrança, Robles desviou de cabeça e Thiago Maia, no susto, quase fez contra. Na sequência, Jonathan Ribeiro aproveitou bola mal afastada e levou muito perigo para Anthoni.
O Inter respondeu, quase fez de bicicleta e abriu o placar. Após desvio em cruzamento da esquerda, Allex arriscou uma bike e acertou o travessão de Léo Lang. Pouco depois, o próprio Allex cruzou, a zaga não afastou na primeira trave e Gustavo Prado apareceu na pequena área para balançar a rede aos 12 minutos.