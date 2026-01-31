SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na mesma semana em que o Corinthians desistiu de contratar o volante Alisson, do São Paulo, por não dispor de R$ 1 milhão em caixa para pagar à vista pelo empréstimo --além de outros R$ 500 mil previstos para o segundo semestre--, o Flamengo aceitou desembolsar R$ 260,5 milhões para repatriar Lucas Paquetá, tornando-o a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

O recuo da diretoria alvinegra e a ofensiva rubro-negra para fechar acordo com o West Ham, da Inglaterra, são exemplos recentes do abismo financeiro que hoje separa os dois clubes de maiores torcidas do país.

Ainda assim, ambos comemoraram títulos nacionais relevantes em 2025. O Corinthians conquistou a Copa do Brasil, a quarta de sua história, derrubando o Vasco no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Flamengo levantou seu oitavo Campeonato Brasileiro, superando o Palmeiras na disputa por pontos corridos.

Agora, os campeões das duas principais competições do calendário nacional se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, pela Supercopa do Brasil. A decisão será disputada em jogo único, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Apesar do formato em uma partida só tornar o desfecho mais imprevisível, o favoritismo recai sobre o time carioca. Tem sido assim em boa parte das competições desde a segunda metade da década passada, quando Flamengo e Palmeiras passaram a polarizar a briga pela hegemonia do futebol brasileiro a partir de uma condição financeira muito superior à dos rivais.

Em 2025, nenhum clube do país foi mais vitorioso do que o Flamengo, campeão do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O título continental isolou o clube como o maior vencedor brasileiro da competição, com quatro conquistas.

Os troféus turbinaram as receitas. O Flamengo fechou o ano com arrecadação recorde de R$ 2,1 bilhões. Até então, a maior marca havia sido registrada em 2023, com R$ 1,3 bilhão. O resultado superou em cerca de 30% a previsão orçamentária inicial, que estimava receitas de R$ 1,6 bilhão, impulsionadas por um novo patrocínio máster, pela vendas de atletas e pelo desempenho esportivo.

O Corinthians seguiu caminho oposto. O clube encerrou 2025 com receita de R$ 859 milhões, queda significativa em relação ao R$ 1,115 bilhão registrado no ano anterior, principalmente pela redução nas vendas de jogadores.

Ao mesmo tempo, a dívida total cresceu e chegou a R$ 2,8 bilhões, valor que inclui o financiamento da Neo Química Arena, em Itaquera. Considerado fora de controle, o endividamento se tornou o principal entrave para reforçar o elenco, a ponto de inviabilizar até contratações por empréstimo.

O executivo de futebol Marcelo Paz, recém-contratado, já comunicou à comissão técnica que só poderá buscar jogadores com baixos custos de aquisição. O foco, portanto, está em atletas livres ou em fim de contrato, postura distante da adotada pelo Flamengo, que, mesmo com um elenco robusto, deu-se ao luxo de buscar Paquetá no futebol inglês. Ele deverá iniciar o jogo no banco de reservas, à disposição de Filipe Luís.

Do outro lado, Dorival Júnior demonstra apreensão. O técnico do Corinthians pediu à diretoria ao menos seis reforços, para todos os setores, a fim de manter a equipe competitiva ao longo da temporada.

"Temos carências, temos que ter essa consciência", afirmou na quarta-feira (28), após a estreia no Campeonato Brasileiro com derrota por 2 a 1 para o Bahia, de virada, na Vila Belmiro, em Santos, onde o clube mandou a partida.

O Flamengo também estreou com derrota no Nacional, pelo mesmo placar, diante do São Paulo, no Morumbi, em São Paulo. O resultado não alterou seu status de favorito ao título brasileiro.