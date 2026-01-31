SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Elche por 3 a 1, neste sábado (31), na 22ª rodada do Campeonato Espanhol, no Manuel Martínez Valero, em Elche, na Espanha. Apesar de alguns momentos de pressão do time da casa, os culés mantiveram domínio de grande parte do jogo e conseguiram se firmar líderes por mais uma rodada.
Lamine Yamal, Ferran Torres e Marcus Rashford marcaram os gols do Barcelona. Álvaro Rodriguez fez o do Elche. O Barcelona está na liderança do Campeonato Espanhol e volta a campo na terça-feira, contra o Albacete, pela Copa do Rei, às 17h (Brasília). Já o Elche está em 12° lugar, e volta a campo no próximo sábado (07), contra o Real Sociedad, às 17h (Brasília).
Barcelona garante a liderança. Com o resultado, chegou aos 55 pontos e se mantém isolado como líder. Mesmo se o vice-líder Real Madrid vencer amanhã, os culés vão continuar em primeiro, já que os merengues só chegariam a 54 pontos.
Elche segue sequência sem vitórias. Mesmo na 12ª colocação, os franjiverdes não vencem há 5 jogos e estão com 24 pontos, somente 3 à frente do Mallorca, primeiro time na zona do rebaixamento, com 21.
O brasileiro Raphinha saiu no intervalo. Marcus Rashford entrou em seu lugar.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, as equipes viram um cenário de equilíbrio. Mesmo com a pressão do Barça, que gerou um gol de Yamal logo no início, o Elche conseguiu se recuperar na partida e empatar com Alvaro Rodríguez. Ainda assim, o Barça cresceu no final da primeira metade e voltou a liderar a partida com um gol de Ferran Torres, que chegou a doze gols no torneio, mantendo-se como principal goleador do time no campeonato.
Apesar de primeiros minutos ofensivos do Elche no segundo tempo, o combustível da equipe da casa acabou na etapa final. O segundo tempo foi de dominância do Barcelona, que aproveitou para ampliar o placar com Rashford.
Lances importantes
O jogo começou com pressão do Barcelona. Aos 2 minutos, Fermín cruzou para Yamal, que alcançou com um carrinho, mas a bola foi para fora.
Aos 5 minutos, a pressão virou gol. Dani Olmo deixou Lamine Yamal na cara do gol com uma bola enfiada. O camisa 10 só driblou o goleiro e empurrou para o fundo do gol.
Muitos pedidos de pênalti. Aos 19 e aos 22 minutos, o Elche pediu pênalti após seus jogadores serem puxados por Pau Cubarsí e Balde, respectivamente. O juiz não marcou.
Elche cresce e empata. Depois de segurar a pressão do Barcelona, o Elche comçeou a criar oportunidades na partida. Aos 28, Valera aproveitou a linha alta do Barça para dar um passe em profundidade para Alvaro Rodriguez, que chutou cruzado e atingiu a bochecha da rede.
Ferran Torres para no travessão. Após confusão com a bola, o espanhol ficou frente à frente com o goleiro, mas finalizou desequilibrado e acertou o travessão.
Aos 39, ele acerta o alvo. Ferran deixou De Jong cara a cara com Peña, mas o holandês optou por driblar o goleiro e a zaga com um corte e devolveu para o espanhol empurrar a bola no fundo do gol.
Perdendo a oportunidade de ampliar. Já nos acréscimos do primeiro tempo, após atrapalhada da zaga, Fermín Lopez driblou o goleiro e chutou para o gol, mas Victor Chust tirou a bola em cima da linha.
Raphinha saiu no intervalo. O atacante brasileiro saiu no intervalo para dar lugar a Marcus Rashford.
Pressão do Elche no início do segundo tempo. Aos 4 minutos, Álvaro Rodriguez dominou na entrada da área e chutou forte no canto, mas a bola foi para fora.
No minuto seguinte, o Elche até chegou a empatar, mas o gol foi anulado por impedimento.
Aos 18 minutos, Martim Neto fez fila na defesa do Barcelona e ajeitou para Adam Boayar finalizar, mas o atacante pegou mal na bola e chutou para fora.
Rashford perde na cara do gol. Aos 22 minutos, o atacante inglês ficou cara a cara com Peña, mas ao tentar deslocar demais, acabou chutando para fora.
A redenção do inglês. Aos 26 minutos do segundo tempo, Yamal arrancou na ponta e cruzou rasteiro na pequena área. A zaga tentou cortar, mas sobrou para Rashford, que estufou o fundo da rede.
FICHA TÉCNICA
ELCHE 1 x 3 BARCELONA
Data e horário: 31 de janeiro de 2026, às 17:00h (de Brasília)
Competição: Campeonato Espanhol, 22° rodada
Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)
Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz
VAR: Valentín Pizarro Goméz
Cartões amarelos: Eder Sarabia (ELX); John (ELX); Mendoza (ELX);
Cartões vermelhos: Não houveram
Gols: Yamal (FCB), aos 6 min do 1° tempo; Ferran Torres (FCB), aos 39 min do 1° tempo; Rashford (FCB), aos 21 min do 2° tempo; Rodriguez, aos 28 min do 1°tempo (ELX);
ELCHE: Peña; John, Victor Chust e Affengruber (Léo Pétrot); Germán Valera, Aguado (Federico Redondo), Mendoza, Pedrosa e Diangana (Martim Neto); André Silva (Boayar) e Álvaro Rodriguez (Lucas Cepeda).
Técnico: Eder Sarabia
BARCELONA: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Eric García e Baldé; De Jong, Dani Olmo (Marc Bernal) e Fermín López (Casadó); Lamine Yamal, Raphinha (Rashford) e Ferran Torres (Lewandowski).
Técnico: Hans Flick