SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Minas se tornou neste sábado (31) bicampeão da Copa Super 8 após vencer o Pinheiros fora de casa pelo placar de 85 a 62. Além de conquistar o primeiro título do ano, a equipe ainda garantiu uma vaga na próxima BCLA (Champions League das Américas). Wini Silva foi o cestinha da partida com 19 pontos

Na campanha, o Minas derrotou o Corinthians em casa e o Flamengo fora, sendo visitante nos dois últimos jogos por ser a terceira melhor equipe do primeiro turno.

O jogo teve um primeiro período equilibrado, mas depois dele, o Minas dominou as ações. No último quarto, a torcida do Pinheiros gritou "Eu acredito", mas o grito de "É campeão", acabou ficando com os mineiro, que começaram a festejar restando 1:30.

Essa é a segunda vez que o clube de Belo Horizonte conquista o título em cima de uma equipe paulista. O primeiro título do Minas, em 2022, foi conquistado contra o São Paulo.

O jogo

A partida começou equilibrada e na metade do primeiro quarto, o Pinheiros chegou a ter vantagem de três pontos em 11 a 8, mas faltando três minutos, o Minas conseguiu virar para 14 a 11. No final do período, o placar espelhou o equilíbrio e ficou em 18 a 18.

O Minas voltou pro segundo período mais eficiente e com ajuda de alguns erros do adversário, o time mineiro abriu 28 a 22, o que levou Gustavinho a parar o jogo. A equipe visitante teve 32 a 22 a favor, mas o Pinheiros reagiu e diminuiu para 32 a 28, levando o pedido de tempo a mudar de lado.

A parte final do segundo quarto teve um Minas melhor e que foi para o intervalo com 40 a 33 no placar.

O segundo tempo começou com um Minas acelerado e na primeira metade do terceiro quarto, o time mineiro abriu 49 a 35. Com três minutos restando, a vantagem era de 19 pontos, com 58 a 39 no placar e o Pinheiros parou o jogo. A parada não surtiu efeito e o período terminou em 68 a 46, 22 pontos de vantagem. O placar do quarto foi 28 a 13.

O começo do quarto período não foi animador para o Pinheiros, que pontuava, mas o Minas não deixava o adversário encostar. Após a vantagem cair para 14 pontos, o técnico Léo para o jogo, tentando frear a reação pinheirense. A paralisação deu certo e a vantagem aumentou para 21 pontos, em 80 a 59. A diferença terminou em 23 pontos e o Minas pode comemorar o seu segundo título da Copa Super 8.