SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo marcado por confusão e expulsões, o Grêmio ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Juventude, neste sábado (31), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Os dois gols foram marcados nos minutos finais. Monsalve abriu o placar para o Tricolor, aos 40' do 2º tempo, e Juan Christian empatou aos 53'.

Apesar do empate, o Grêmio garantiu a liderança do Grupo B do Gaúcho, com 10 pontos. Já o Juventude terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. Na quarta de final, o Tricolor encara o Novo Hamburgo, enquanto o time da Serra pega o São José.

Com pouca qualidade técnica e muitos erros, o jogo na Arena do Grêmio ficou marcado por uma confusão generalizada logo no começo do segundo tempo. Aos 4 minutos, após falta de Arthur em Rodrigo Sam, jogadores do Juventude cobraram o volante do Grêmio pela cotovelada, iniciando um empurra-empurra. Arthur, do Tricolor, e Gabriel Pinheiro, do Juventude acabaram expulsos.

Com a bola rolando, depois de um segundo tempo ruim, o Grêmio conseguiu abrir o placar com um golaço de Monsalve, aos 40', de fora da área. Mas Juventude conseguiu o empate no último lance da partida, aos 53', em chute cruzado de Juan Christian.