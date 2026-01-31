SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador do Chelsea, Liam Rosenior, explicou a ausência de Estêvão entre os relacionados na vitória contra o West Ham de virada por 3 a 2, em Stamford Bridge, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Infelizmente, Este (Estêvão) teve que ir para casa por razões pessoais. Meus pensamentos estão com ele e sua família. Esperamos que ele fique bem. Liam Rosenior, técnico do Chelsea

Desde que Rosenior assumiu o cargo, Estêvão só não jogou contra o Brentford, no dia 17 de janeiro, pela 22 rodada do Campeonato Inglês. Sob o comando do inglês, o brasileiro tem 1 gol e 1 assistência em 5 jogos.

Mesmo sem Estêvão, o Chelsea venceu o West Ham de virada por 3 a 2, com direito a gol nos acréscimos de Enzo Fernandez e três pontos valiosos para os Blues, que lutam por vaga na Champions League. A equipe está em 4° lugar na tabela, com 40 pontos.

O Chelsea volta a campo na terça-feira contra o Arsenal, às 17h (Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela Copa da Liga Inglesa. O duelo é válido pelo jogo de volta da semifinal do torneio.