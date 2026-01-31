SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro João Vitor Gobi foi muito criticado por jogadores de São Paulo e Santos após o primeiro tempo do clássico que está sendo disputado pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Zé Rafael, do Santos, e Sabino, do São Paulo, falaram no intervalo e acusaram o juiz de xingar o lateral Vinícius Lira, do Peixe.

"Antes de responder, eu queria relatar um ocorrido durante o jogo. O árbitro, pela segunda partida consecutiva que apita um jogo nosso, falta com respeito com os nossos atletas. Ele xingou o nosso lateral, o Lira. Mandou ele para aquele lugar e depois quer exigir respeito. Acho que isso é algo que deve ser tomado uma atitude, porque quando é na nossa vez, quando a gente reclama ou xinga o árbitro, somos punidos. Então eu quero ver o que vai acontecer com ele porque não é a primeira vez. Alguém tem que tomar uma posição e analisar como está sendo a atitude dele dentro de campo", disse Zé Rafael, volante do Santos, à CazéTV

"É inacreditável como os árbitros brasileiros forçam para ter polêmica. Eles pedem respeito, só que não respeitam. Já tinha acontecido contra o Corinthians, que ele desrespeitou o Alan [Franco], e agora ele xingou o lateral-esquerdo do Santos, mandou tomar naquele lugar. É inacreditável que eles pedem respeito, mas não respeitam. Eu sei que nós, jogadores, muitas vezes somos chatos e ficamos atrapalhando o jogo. Só que se ele quer respeito e acabar com isso, que ele respeite. A forma que ele conduziu esse episódio é uma falta de respeito com nós jogadores e com eles [árbitros], já que eles pedem respeito", continuou Sabino, zagueiro do São Paulo, à CazéTV

O que aconteceu

O primeiro tempo do San-São teve seis cartões distribuídos pelo árbitro. Sabino e Enzo Díaz levaram amarelo pelo São Paulo, enquanto Miguelito, Rony e Gabriel Menino recberam pelo Santos.

Gabriel Menino ainda foi expulso aos 35 minutos. Depois de ter recebido amarelo por ter chutado a bola em Tapia quando o atacante o São Paulo tinha caído no chão, ele deu carrinho em Marcos Antônio e levou o segundo. O volante do Peixe aparentou estar muito irritado com o árbitro durante o jogo.

O primeiro tempo terminou 0 a 0 no Morumbis.