SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo dominou o Santos, aproveitou a superioridade numérica e venceu o San-São por 2 a 0, neste sábado (31), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. No Morumbis, Tapia e Luciano fizeram os gols que encerraram uma sequência de 3 jogos sem vitória tricolor no estadual, além de aliviar a situação na tabela.
O São Paulo teve um jogador a mais desde o 1º tempo. Gabriel Menino foi expulso pelo lado santista aos 35 minutos ao receber o segundo amarelo depois de falta em Marcos Antônio - antes, o volante tinha sido advertido com o cartão em confusão depois de ter chutado a bola em Tapia quando o atacante tricolor estava caído no chão.
O árbitro foi muito criticado pelos dois lados. Após o 1º tempo, Zé Rafael, do Santos, e Sabino, do São Paulo acusaram o juiz de ter xingado o lateral Vinícius Lira, do Peixe.
Com a vitória, o São Paulo salta para a 11ª posição e se afasta da zona de rebaixamento. O Tricolor fica com 7 pontos, abre 3 de distância para a degola e não entra no G8 pelo saldo de gols -o Primavera tem saldo zerado, enquanto o São Paulo tem -3.
Já o Santos chega ao 6º jogo sem vencer e segue ameaçado. O Peixe estaciona nos 6 pontos, em 12º, e pode terminar a rodada à beira da zona de rebaixamento caso o Botafogo-SP vença o Palmeiras e o duelo entre Noroeste e Velo Clube tenha um vencedor.
As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, pela 2ª rodada do Brasileirão, desta vez na Vila Belmiro. No Paulista, o São Paulo encara o Primavera no próximo sábado, enquanto o Santos visita o Noroeste um dia depois.
Arbitragem criticada
O árbitro João Vitor Gobi foi o centro das atenções num primeiro tempo onde foi acusado de xingar Vinícius Lira, lateral do Santos. Além disso, o juiz distribuiu seis cartões durante a etapa inicial -inclusive um vermelho para Gabriel Menino, que deixou o jogo muito nervoso. Após o primeiro tempo, Zé Rafael e Sabino deram declarações fortes contra o árbitro.
Com um a mais, o São Paulo foi para cima na etapa final e dominou o jogo. Tapia e Luciano anotaram os gols do 2 a 0 que poderia ter sido mais caso Brazão não trabalhasse no gol do Peixe. A vitória tricolor, além de afastar a ameaça da zona de rebaixamento, também é o primeiro triunfo em clássicos no ano.
Como foi o jogo
O clássico começou fervendo e intenso nas disputas, com três amarelos em 15 minutos. Pouco depois de Miguelito receber o primeiro, Gabriel Menino fez falta em Tapia e chutou a bola no chileno quando ele caiu no chão. Uma confusão se formou, e o meia do Santos foi amarelado junto com Enzo Díaz. De chances, apenas João Schmidt tentou uma cabeçada sem muito perigo.
Depois das tensões iniciais, o São Paulo passou a se impor no jogo, enquanto o Santos errava passes e ficou com um a menos. Os mandantes estavam em ritmo acima, e Tapia e Bobadilla tiraram tinta da trave de Brazão. Pouco depois, Gabriel Menino deu carrinho em Marcos Antônio perto da área, levou o segundo amarelo e foi expulso aos 35 minutos do 1º tempo.
Após o primeiro tempo de pouco futebol, o São Paulo abriu o placar no início da etapa final. Lucas Moura levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Luciano, que chutou de dentro da pequena área e parou em milagre de Brazão. No rebote, Wendell tentou e viu o goleiro santista operar outro milagre, mas Tapia conseguiu superar Brazão: 1 a 0.
E o Tricolor ampliou cinco minutos depois. Marcos Antônio achou bola nas costas da zaga para Luciano, que deixou ela pingar e encheu o pé para mandar entre as pernas de Brazão: 2 a 0. O tento ainda precisou ser validado pelo VAR. Na sequência, Danielzinho e Tapia tiveram boas oportunidades para ampliar, enquanto Barreal parou em grande defesa de Rafael.
FICHA TÉCNICA
São Paulo 2 x 0 Santos
Campeonato Paulista - 6ª rodada
Data: 31/01/2026 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: João Vitor Gobi
Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa
VAR: Adriano de Assis Miranda
Gols: Tapia (5'/2ºT) e Luciano (10'/2ºT) (SAO)
Cartões amarelos: Sabino e Enzo Díaz (SAO); Escobar, Gabriel Menino, Miguelito e Rony (SAN)
Cartão vermelho: Gabriel Menino (SAN)
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Wendell); Maik, Danielzinho (Pablo Maia), Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz (Lucas Moura); Luciano (Ferreirinha) e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinícius Lira; João Schmidt, Gabriel Menino, Miguelito (Rony) e Rollheiser (Zé Rafael); Barreal (Escobar) e Gabigol (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.