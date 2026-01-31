CAMPEONATO PAULISTA

Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Novorizontino - 12 - 5 - 4 - 0 - 1 - 13 - 5 - 8

2 - Palmeiras - 12 - 5 - 4 - 0 - 1 - 6 - 5 - 1

3 - Bragantino - 11 - 5 - 3 - 2 - 0 - 9 - 0 - 9

4 - Guarani - 11 - 6 - 3 - 2 - 1 - 5 - 4 - 1

5 - Portuguesa - 9 - 6 - 3 - 0 - 3 - 7 - 6 - 1

6 - Corinthians - 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 6 - 5 - 1

7 - Mirassol - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 8 - 4 - 4

8 - Primavera - 7 - 6 - 2 - 1 - 3 - 10 - 10 - 0

9 - São Bernardo - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 6 - 6 - 0

10 - Capivariano - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 5 - 7 - (-2)

11 - São Paulo - 7 - 6 - 2 - 1 - 3 - 7 - 10 - (-3)

12 - Santos - 6 - 6 - 1 - 3 - 2 - 4 - 6 - (-2)

13 - Botafogo-SP - 5 - 5 - 1 - 2 - 2 - 2 - 8 - (-6)

14 - Velo Clube - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 1 - 4 - (-3)

15 - Noroeste - 4 - 5 - 0 - 4 - 1 - 5 - 6 - (-1)

16 - Ponte Preta - 1 - 6 - 0 - 1 - 5 - 2 - 10 - (-8)


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se