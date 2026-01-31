SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo conquistou sua segunda vitória no Campeonato Paulista ao bater o Santos por 2 a 0 neste sábado (31), no Morumbi. Com o resultado, o time tricolor chegou aos sete pontos em seis jogos e ganhou fôlego na tabela, afastando-se da zona de rebaixamento.
Agora, é o Santos quem liga o sinal de alerta. Com seis pontos, o time da Vila Belmiro ocupa a 12ª colocação, apenas dois pontos à frente do Noroeste, que abre a zona de rebaixamento, em 15º. A lanterna é da Ponte Preta, com apenas um ponto somado.
Os gols que definiram o clássico saíram todos no segundo tempo, quando o São Paulo teve a vantagem numérica em campo. Ainda na etapa inicial, aos 36 minutos, Gabriel Menino recebeu o segundo cartão amarelo após cometer falta próxima à entrada da área. O jogador já estava pendurado depois de ser advertido por um desentendimento com Enzo Díaz.
Com um jogador a mais, o São Paulo abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo, com Gonzalo Tapia. Luciano ampliou cinco minutos depois e selou a vitória tricolor.
O resultado ajuda a manter o bom ambiente no elenco após a estreia com vitória no Campeonato Brasileiro, no meio da semana, também no Morumbis. Na ocasião, o São Paulo venceu o Flamengo de virada por 2 a 1.
Agora, São Paulo e Santos voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), desta vez pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O time alvinegro ainda busca o primeiro triunfo na competição nacional após estrear com derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, fora de casa.
FICHA TÉCNICA
São Paulo 2 x 0 Santos
Campeonato Paulista - 6ª rodada
Data: 31/01/2026 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: João Vitor Gobi
Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa
VAR: Adriano de Assis Miranda
Gols: Tapia (5'/2ºT) e Luciano (10'/2ºT) (SAO)
Cartões amarelos: Sabino e Enzo Díaz (SAO); Escobar, Gabriel Menino, Miguelito e Rony (SAN)
Cartão vermelho: Gabriel Menino (SAN)
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Wendell); Maik, Danielzinho (Pablo Maia), Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz (Lucas Moura); Luciano (Ferreirinha) e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinícius Lira; João Schmidt, Gabriel Menino, Miguelito (Rony) e Rollheiser (Zé Rafael); Barreal (Escobar) e Gabigol (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.