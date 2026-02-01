SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota por 2 a 0 no clássico com o São Paulo, neste sábado (31), pelo Campeonato Paulista, fez o técnico Juan Pablo Vojvoda subir o tom no Santos. Em coletiva no Morumbis, o treinador falou de forma firme ao ser questionado sobre as condições de reverter a situação do time neste começo de temporada.

"Muito capaz. Eu me sinto muito capaz. Tenho jogadores bons. Compreender a realidade do clube, não exijo grandes figuras. Mas os que estão comigo vão subir de rendimento como subiram no ano passado. É minha responsabilidade fazê-los subir de rendimento e farei isso com as pessoas que estão ao meu lado. Sou um treinador de processos, também. Vim de baixo. Vou conseguir o rendimento que eu considero que esse time tem que ter", disse o treinador Vojvoda.

Durante a coletiva, além de algumas respostas curtas e de forma contundente, Vojvoda também interrompeu algumas perguntas de jornalistas. Em um desses questionamentos, o técnico rebateu um questionamento sobre os adversários supostamente superarem o Santos no meio de campo e na questão física.

"São Paulo foi melhor que a gente desde o primeiro minuto. Hoje, foi assim. Contra a Chapecoense, não foi assim. De Bragantino, também não. Jogos igualados. Hoje, nos superaram. Hoje, não fizemos uma boa partida. Hoje, eu sou responsável. Eu escolho os jogadores. Trabalho todos os dias com jogadores e com Mattos. Não saiu. Procurar desculpas, não: nos superaram. A expulsão. Dez jogadores, arbitragem, mas não há desculpas. São fatores", continuou Vojvoda.

Apesar de lutar contra o rebaixamento, Vojvoda falou em classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E pediu união no clube, mas sem citar possíveis conflitos.

"Não fizemos uma boa partida, não estamos fazendo um começo de ano como pretendíamos. Somos todos responsáveis. Não é um clube dividido, somos pessoas honestas e eu posso olhar nos olhos de cada um. Não é um bom ano, é verdade. Mas está começando, nos momentos difíceis como esse vamos reagir e vamos classificar. Vamos colocar tudo para melhorar esse rendimento que não é bom. Precisamos da ajuda de todos. Um clube unido", finalizou Vojvoda.