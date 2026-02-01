SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Alcaraz bateu Novak Djokovic por três 3 sets a 1 e venceu pela primeira vez o Austrália Open. Com a conquista em Melbourne neste domingo (1º), o espanhol de 22 anos se tornou o jogador mais jovem da história a ser campeão dos quatro Grand Slams, os maiores torneios da temporada.

O recorde anterior era do seu compatriota Rafael Nadal. Ao ganhar o US Open em 2010, aos 24 anos, ele era até então o mais jovem tenista a completar os maiores torneios da modalidade. Nadal, aliás, estava presente na final na Rod Laver Arena, em Melbourne, e foi reverenciado por Alcaraz. "É um privilégio ter você vendo a minha partida", disse o campeão.

A final neste domingo durou três horas e dois minutos e começou com o sérvio fechando o primeiro set por 6 a 2. Na sequência, Alcaraz, número 1 do mundo, devolveu o placar e empatou a partida.

No terceiro set, o jogo ficou mais disputado. Aos 38 anos, Djoko estava mais desgastado fisicamente e foi superado pelo espanhol por 3 a 6.

O quarto e último set foi o mais equilibrado. O sérvio ensaiou uma recuperação e chegou a ter uma chance de quebrar o serviço de Alcaraz, mas perdeu o set e a partida por 7 a 5.

Alcaraz já tinha conquistado duas vezes os outros três Grands Slams: Roland Garros (2023 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e US Open (2022 e 2025).

Em seu discurso após a vitória no Australian Open, o espanhol agradeceu o trabalho feito em conjunto com a sua equipe e também afirmou que Djoko tem sido uma inspiração para ele.

O sérvio é o maior campeão do torneio australiano. Ele levantou o troféu dez vezes e nunca havia perdido uma final em Melbourne.

Já o sérvio salientou o feito conquistado por Alacaraz e disse que a melhor forma de descrever o tenista é como "histórico e legendário".