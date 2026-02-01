SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Alcaraz tinha um objetivo no começo desta edição do Australian Open: conseguir a peça que faltava ao seu quebra-cabeça de Grand Slams. Não falta mais.
Com vitória por três sets a um sobre Novak Djokovic, parciais de 2/6, 6/3, 6/2 e 7/5, o tenista espanhol conquistou o torneio em Melbourne pela primeira vez. Agora, ele entrou para um seleto grupo que conquistou todos os Grand Slams, sendo o mais jovem da história a atingir o feito, com 22 anos e oito meses.
Perguntado sobre a marca histórica, Alcaraz disse que está desafiando o impossível no tênis. Ele também foi o primeiro tenista a vencer Djokovic em uma final de Australian Open, após dez títulos do sérvio.
"Muito obrigado por me apoiarem nos momentos mais difíceis das partidas, vocês foram incríveis. Estou louco para voltar no ano que vem e desafiar meus limites novamente", disse Carlos Alcaraz, após o título em Melbourne.
Alcaraz histórico
Esse é o sétimo título de Grand Slam de Carlos Alcaraz. Ele já havia conquistado Wimbledon, US Open e Roland Garros duas vezes cada.
Alcaraz vinha batendo na trave no Australian Open. No ano passado, ele havia perdido nas quartas de final para Zverev, mas conseguiu dar o troco no alemão nesta temporada.
Agora, ele é detentor de um "Career Slam". O termo é utilizado pelos atletas que já conseguiram vencer os quatro torneios mais importantes do circuito na carreira.
Além do espanhol, outros cinco tenistas completaram o feito histórico. São eles: Rafael Nadal, Andre Agassi, Roger Federer, Rod Laver e Novak Djokovic, adversário da final deste domingo.
Veja a lista completa
- Andre Agassi (EUA)
- Novak Djokovic (Sérvia)
- Roger Federer (Suíça)
- Rafael Nadal (Espanha)
- Rod Laver (Australia)
- Carlos Alcaraz (Espanha)