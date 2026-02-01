SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O segundo dia de competições do Challenger Series no Havaí colocou à prova os surfistas da divisão de acesso ao Circuito Mundial de Surfe em condições pesadas em Pipeline.

Com ondas grandes, séries espaçadas e oportunidades claras de tubo, a disputa seguiu concentrada no complemento do Round de Abertura -dominado pelos locais havaianos - e na definição do Round de 80 masculino.

O que aconteceu?

O dia foi marcado por fortes atuações dos havaianos. Mason Ho, Luke Tema, Makana Pang, Benji Brand, Joey Johnston, Legend Chandler e Ezekiel Lau avançaram em suas respectivas baterias e se juntam aos cabeças de chave no Round de 64.

Tema, inclusive, registrou a melhor nota individual do dia, um 9,23 em Backdoor, enquanto Lau e Ho também alcançaram notas excelentes em tubos profundos e fecharam seus confrontos com somatórios na casa dos 15 pontos.

Brasileiros no mar

Wesley Leite entrou em ação na sétima bateria do Round de 80 e até encontrou um bom momento, anotando 7,50 pontos em sua melhor onda. Ainda assim, não foi suficiente para avançar. Legend Chandler venceu a bateria, seguido pelo japonês Riaru Ito, que ficou com a segunda vaga.

Já Igor Moraes, surfista de Maresias (SP), competiu na última bateria do dia, quando o mar apresentava menos regularidade e mais dificuldade para encontrar ondas com potencial de tubo.

Com um somatório de 6,30 pontos (3,93 e 2,37), Igor conseguiu a segunda colocação e garantiu vaga no Round de 64, ao lado de Mason Ho, que dominou a bateria com 15,24 pontos (9,07 e 6,17).

Além de Igor, outros nove brasileiros aguardam sua estreia na competição: Samuel Pupo, Mateus Herdy, Deivid Silva, Lucas Silveira, Lucas Vicente, Jadson André, Edgard Groggia, Michael Rodrigues e Ian Gouveia.

Entre as mulheres, Sophia Medina está no Round de 32 ao lado de Luana Silva, brasileira integrante da elite mundial e convidada do evento.

Laura Raupp, atual campeã brasileira e sul-americana, já avançou em sua bateria neste estágio da competição e está garantida nas quartas de final.

Próxima chamada

A próxima chamada do evento acontece neste domingo, às 14h15 (horário de Brasília), com possível início das baterias às 15h. As transmissões estão disponíveis no site oficial da WSL, no aplicativo da liga e no canal da WSL no YouTube.