SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o susto na goleada sofrida contra o Novorizontino, o Palmeiras volta a disputar o Paulistão em situação confortável. Isso dá ao técnico Abel Ferreira a chance de escalar uma equipe alternativa na partida deste domingo (1), contra o Botafogo-SP, às 20h30 (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O Alviverde é o único entre os grandes que conseguiu arrancar bem no estadual e não precisa pontuar desesperadamente para se classificar para a próxima fase (a primeira parte do campeonato só tem oito rodadas). O Palmeiras venceu quatro dos cinco jogos disputados no Paulistão até agora (12 pontos) e encaminhou sua classificação.

A exceção é o 4 a 0 para o Novorizontino, a pior derrota da era Abel. O Corinthians tem duas vitórias, dois empates e uma derrota (8 pontos). O São Paulo tem duas vitórias, um empate e três derrotas (7 pontos) e o Santos tem uma vitória, três empates e duas derrotas (6 pontos).

A ideia da comissão técnica palmeirense é priorizar os próximos dois compromissos do Palmeiras: na próxima quarta-feira (4), o Alviverde enfrenta o Vitória na Arena Barueri, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão (que tem prioridade em relação ao Paulistão), e o clássico contra o Corinthians, no domingo (8), na Neo Química Arena, desta vez pelo campeonato estadual.

Abel disse após o jogo contra o Atlético-MG que aquele tinha sido o primeiro duelo do Palmeiras na temporada, reforçando a ideia de que a prioridade no momento é o campeonato nacional.

Primeiro jogo do ano, onde na minha opinião fomos mais perigosos. A verdade é que nosso adversário também tem méritos, com bons jogadores. Eles foram mais felizes como fizeram os gols, ou erros não forçados que cedemos os dois gols. Antes de sofrermos a virada, tivemos duas oportunidades claras. Foi uma das coisas que gostei, levar a bola até o último terço. Abel Ferreira.

Um provável Palmeiras para o duelo contra o Botafogo-SP tem Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Luis Pacheco e Larson; Riquelme Fillipi, Bruno Rodrigues e Luighi.

Abel quer voltar a dar minutos para os garotos testados no estadual, e o jogo do fim de semana é visto como uma boa oportunidade para isso.