SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com duas vitórias e quatro derrotas em seis jogos, Tite já começa a temporada pressionado no Cruzeiro, com um aproveitamento de 33,33%.

O atual momento do Cruzeiro tem muitas semelhanças com o início de temporada da Raposa em 2025, que culminou com a queda de Fernando Diniz após um empate com o Betim, adversário do time celeste na partida de hoje pelo Campeonato Mineiro.

As semelhanças na Raposa

O Cruzeiro começou 2026 com uma contratação badalada, trazendo Gérson da Rússia. Em 2025, Gabigol havia desembarcado na Toca da Raposa.

A euforia do início de temporada acabou rápido com resultados ruins no Estadual. Em 2025, Fernando Diniz ficou pressionado após apenas dois jogos, já que vinha sendo questionado pelo final da temporada de 2024.

Em 2026, o cenário é idêntico para o técnico Tite. Com duas vitórias e quatro derrotas em seis jogos - com direito a uma derrota por goleada de 4 a 0 diante do Botafogo no Brasileirão -, Tite já tem que recorrer aos titulares da equipe para tentar voltar ao caminho das vitórias.

No ano passado, Fernando Diniz foi demitido após empate por 1 a 1 com o Betim na 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Esse é o mesmo adversário que o Cruzeiro tem pela frente hoje, fora de casa, pela 6ª rodada do Estadual.

O Cruzeiro de Tite está na 2ª colocação do Grupo C com 6 pontos, atrás do líder North, que tem 11. Restam duas rodadas do Estadual para a definição da próxima fase.