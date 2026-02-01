SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Léo Costa, treinador do Minas, comemorou neste sábado (31) o bicampeonato da Copa Super 8. O treinador não disfarçava a alegria em garantir a sua primeira taça no ano e conseguir o feito de vencer uma final contra um dos melhores times do NBB na casa do adversário.

O técnico exaltou a postura do seu time, enfatizando do gasto mental do torneio, que é realizado em apenas uma semana. Ele ainda disse que o elenco foi montado para momentos como esse.

Quem chega no Super 8 são equipes que têm totais condições de vencer esse campeonato. É um torneio curto que exige muito a força mental e eu acho que os atletas mostraram isso. A gente, quando montou o time no início dessa temporada, foi pensando em jogadores experientes, com qualidade e com o perfil de trabalho que a gente busca no Minas

Ele ressaltou que seu elenco tem como uma das qualidades ser resiliente e exaltou o fato de ter vencido Flamengo e Pinheiros fora de casa.

"É um time resiliente, nós lidamos com várias lesões e o time sustentou isso. Acho que mostra o caráter, a ética de trabalho e a experiência, jogar jogos fora de casa de peso como esse e a gente, na minha opinião, não sentiu. Eles conseguiram se impor nesses jogos difíceis e acho que por mérito a gente comemora esse título", falou Léo.

Comemorado o título, a temporada segue com a BCLA 2025/26 e o resto do NBB. Para Léo, a celebração da taça é importante, mas o planejamento da temporada segue sendo analisado e a equipe tem que seguir focada.

"Hoje é dia de comemorar, mas com certeza a partir de amanhã a gente já senta para ver planejamento, o BCLA já está na porta e a etapa é em casa, a gente está liderando o grupo, mas ainda não garantiu a classificação, então precisamos voltar a focar nisso, mas por hoje, acho que o nível de desgaste emocional é comemorar um pouquinho".

O Minas volta a jogar na quarta contra o Aguada, do Uruguai, às 19h10. Pelo NBB, o time joga apenas no dia 10, contra o Bauru.