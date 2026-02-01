SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A camisa 10 das Brabas, Gabi Zanotti, é um exemplo para todas as jogadoras desse Mundial de Clubes.

Jogando em alta performance aos 40 anos de idade e autora do gol que levou o Corinthians para a decisão do torneio, ela arrancou elogios da treinadora do Arsenal, Renée Slegers, durante a coletiva do time rival na Emirates Arena.

Não é para menos. A reportagem apresentou à Gabi fotos do Torneio Internacional Cidade de São Paulo, realizado em dezembro de 2010 na capital paulista. No jogo do Brasil contra a Holanda, Zanotti fez o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Do lado oposto do campo, estava Renée Slegers, que na época era a camisa 11 da seleção holandesa.

"Caramba. Que surpresa. Eu não me recordava. Espero que, mais uma vez, eu possa sair vitoriosa desse confronto. Estamos nos preparando para isso"

Gabi conversou com o UOL antes da grande final. Falou sobre resiliência, da conexão com a torcida da Fiel e se considera o embate contra o Arsenal o mais importante da sua história.

A partida é neste domingo, no Emirates Stadium, em Londres, às 15h (horário de Brasília).

Fala, Gabi!

Importância do campeonato para o Corinthians. "Acho que esse torneio era o que a gente queria, para saber medir forças para entender onde estamos. E eu vejo que nós fizemos um grande jogo na semifinal contra o Gotham e mostramos a nossa força, a força do futebol brasileiro. Mostramos realmente o nosso valor e acho que isso precisa acontecer."

Relevância do título para o futebol feminino. "É mostrar o nosso valor, mostrar o potencial do futebol feminino. Assim como a campanha da seleção brasileira nas Olimpíadas, as pessoas já começam a olhar diferente. A gente sabe que eles [o futebol europeu] têm um olhar meio torto para o futebol sul-americano e só o fato de passar para essa final já conseguiu mudar muita coisa."

Diferencial do Corinthians. "Um projeto com pessoas competentes, que sempre acreditaram e que viveram a modalidade. É importante ter pessoas que passaram por todos os ciclos do futebol feminino, que pessoas que realmente acreditam e que querem ver a modalidade crescendo."

Equipes fortes pelo mundo. Tem o Manchester City, o Lyon, que é uma grande potência, tem algumas equipes também norte-americanas .A Inglaterra tem grandes equipes, o Chelsea, que venceu no ano passado a Superliga. No próprio Brasil, os nossos rivais têm total qualidade para estar aqui."

O título seria a maior carta de amor para a torcida do Corinthians? "Com certeza. [O título] seria coroar um projeto que iniciou lá atrás. Seria realmente incrível. A gente sabe que o nosso torcedor vai estar aqui, independentemente da quantidade, se vai ser menor que a torcida adversária, mas a gente sabe que o nosso torcedor está em qualquer canto do mundo."