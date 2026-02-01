SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense continua buscando um centroavante após negociação frustrada com o Atlético-MG por Hulk. Mauro Icardi foi sondado pela diretoria tricolor, mas os salários do jogador foram considerados "fora da realidade".
O atacante argentino está no Galatasaray, da Turquia. O UOL apurou que ele até se animou com uma vinda ao Brasil, mas o negócio acabou sendo descartado nos estágios embrionários.
O Tricolor das Laranjeiras ouviu do estafe de Icardi que os salários ultrapassam os R$ 62 milhões por ano. A quantia equivale cerca de R$ 5 milhões por mês.
Icardi também está com moral na Turquia. Mesmo sendo reserva, ele é o reserva imediato de Osimhen e assumiu a condição de titular na ausência do nigeriano, entregue a Copa Africana de Nações.
Ele já pode assinar um pré-contrato com a equipe que desejar, porque restam menos de seis meses em seu vínculo com o Galatasaray. Ao todo, ele marcou dez gols e distribuiu duas assistências em 28 partidas pelo clube turco.
Quem também teve o nome vinculado ao Fluminense recentemente foi Anderson Talisca. Segundo a imprensa turca, o meia-atacante do Besiktas foi procurado pelo Tricolor.
Apesar disso, o jogador do Fenerbahçe não tem interesse em retornar ao Brasil neste momento. Pelo menos foi o que ele afirmou em entrevista exclusiva ao UOL, em dezembro.
"Agora não. O foco está aqui, o foco está aqui em conquistar o título pelo Fenerbahçe. Eu não fico pensando nessas coisas ainda não. Lá na frente, sim, quem sabe. Não (prioridade ao Bahia), aí é coisa de só lá na frente para se pensar e tomar decisões", disse Anderson Talisca.