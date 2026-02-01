SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A semana de duas vitórias consecutivas marcou mais do que seis pontos para o São Paulo. Internamente, dirigentes, comissão técnica e jogadores enxergam uma mudança clara de ambiente após a chegada de Rafinha como novo gerente esportivo do clube.

Na quarta-feira, o time venceu o Flamengo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, superou o Santos por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista. Nos bastidores, a leitura é de que o impacto de Rafinha foi imediato: ajudou a levantar o astral do elenco e "fez o grupo acreditar" em um momento considerado delicado da temporada.

Fontes ouvidas pelo UOL relatam que o ex-jogador tem sido presença constante no vestiário e nos treinos, com conversas individuais, palavras de incentivo e intervenções pontuais junto à comissão técnica. A postura próxima dos atletas é vista como um diferencial e uma forma de blindar o grupo em um período turbulento na política do São Paulo.

Crespo vê reforço humano

Em entrevista coletiva após a vitória contra o Santos, o técnico Hernán Crespo destacou o papel do novo dirigente no dia a dia do elenco e valorizou a identificação de Rafinha com o grupo.

"Fico muito contente com a chegada dele, conhece muito bem o ambiente e os jogadores. Ainda é um momento delicado e ele ajuda muito no dia a dia. É um cara carismático, positivo, fico muito feliz porque é um complemento que a gente tem nesse momento. Sei que ele pode me ajudar, posso falar com ele, temos uma trajetória como jogador e experiência de vida parecidas. Então podemos nos entender facilmente", disse o treinador.

Nos bastidores, a avaliação é de que Crespo ganhou um interlocutor direto com o elenco, alguém com linguagem de vestiário e histórico recente como atleta profissional com as atuais lideranças do elenco.

Jogadores destacam novo momento

O goleiro Rafael e o atacante Gonzalo Tapia foram na mesma linha ao ressaltar o peso da chegada de Rafinha para o ambiente interno do elenco e para a retomada da confiança após as duas vitórias.

Rafael enfatizou o lado humano e a identificação do novo gerente esportivo com o clube, além da tranquilidade trazida pelos resultados:

"O Rafinha é um cara que dispensa comentários, ele é um amigo, um torcedor, um cara que sempre fez muito pelo clube como atleta e agora como dirigente também. Vai ser um cara que vai nos ajudar muito, já tem nos ajudado e dispensa comentários. E essa semana tem sido muito especial, porque essas duas vitórias elas nos trazem tranquilidade", disse o capitão do São Paulo.

Já Tapia, autor do primeiro gol na vitória contra o Santos, destacou a experiência internacional de Rafinha e o impacto direto no dia a dia dos jogadores, especialmente em conversas individuais:

"É uma pessoa muito importante para o clube, sua carreira fala por si só. Nos agregou muito, apesar do pouco tempo é um cara que sabe muito de futebol, que trabalhou com os melhores treinadores do Mundo. Ele ajuda muito no dia a dia, já conhecia bastante os jogadores desse grupo, e da minha parte ele me ajuda muito. Conversamos, ele me deu conselhos, creio que ele soma muito ao grupo", relatou o chileno.

A percepção dentro do clube é que a semana de duas vitórias não se explica apenas por ajustes táticos, mas também por um impacto emocional. A estabilidade com o fim do processo de impeachment de Julio Casares e a chegada de um novo rosto no vestiário trazem uma sensação de segurança institucional e renovam a confiança do elenco, que voltou a trabalhar com mais leveza ao poder se preocupar apenas com o campo.