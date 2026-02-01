SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lyon venceu o Lille por 1 a 0 na tarde deste domingo (1º), no Estádio Groupama, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Endrick foi titular, mas passou em branco.

O centroavante sofreu com o jogo físico dos visitantes e quase precisou ser substituído por conta de uma pancada, no início do segundo tempo. Foram poucas oportunidades para finalizar. Ele foi substituído nos acréscimos da etapa complementar.

Foi a primeira vez que Endrick não participou de gols desde que chegou ao Lyon. Ele tinha balançado as redes contra o Metz, além do próprio Lille, e concedido assistência diante do Brest.

Noah Nartey marcou o gol do Lyon na partida, ainda no primeiro tempo. O clube tinha desfalques importantes, como Tolisso, dono do meio-campo.

Apesar da vitória, o Lyon foi dominado pelo Lille em boa parte do duelo. Os visitantes tiveram mais posse de bola e criaram as melhores oportunidades, mas não conseguiram tirar a invencibilidade do adversário como mandante.

O jogo ainda era de seis pontos, já que Lille e Lyon estão bem próximos na tabela. Com o resultado positivo, Endrick e companhia chegaram aos 39 pontos, suficiente para a quarta posição no Campeonato Francês.

O próximo compromisso do Lyon será na quarta-feira, contra o Stade Laval, pela Copa da França. Já eliminado do torneio, o Lille volta a campo na sexta-feira, para enfrentar o Metz.

Como foi o jogo?

Jogando em casa, o Lyon foi a campo com: Greif, Maitland-Niles, Mata, Tessmann, Niakhate, Kluivert, Abner Vinícius, Pavel Sulc, Nartey, Moreira e Endrick.

O Lille, por sua vez, começou com a seguinte formação: Ozer, Tiago Santos, Mandi, Ngoy, Perraud, Mukau, Benjamin André, Bouaddi, Haraldsson, Fernández-Pardo e Félix Correia.

Apesar de ser visitante na partida, o Lille começou assustando bastante. Logo aos 12 minutos, Perraud obrigou o goleiro Greif a fazer grande defesa após falta cobrada dentro da área.

O começo interessante deu lugar a um jogo estudado em meados da primeira etapa. As defesas se mostravam bem efetivas.

Foi aí que surgiu a individualidade do time do Lyon. Ruben Kluivert fez grande jogada individual e serviu Noah Nartey, que só empurrou para o fundo das redes.

Já na etapa complementar, o Lille voltou a pressionar. Porém, esbarraram no principal jogador da partida: o zagueiro Niakhate, muralha na defesa do Lyon.

No fim, Giroud ainda desperdiçou grande chance de empate para o Lille. O centroavante francês achou que estava em posição de impedimento e deixou a bola passar em oportunidade clara de finalização, sem goleiro.