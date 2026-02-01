SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Manchester City e Tottenham empataram por 2 a 2 neste domingo (1º), no estádio dos Spurs, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Cherki e Semenyo fizeram os gols do City no 1º tempo, mas o Tottenham reagiu na segunda etapa com dois gols de Solanke.

Com o resultado, o City vai a 47 pontos e segue na vice-liderança, mas vê o líder Arsenal escapar abrindo seis pontos de vantagem. O Tottenham chega a 29 pontos e está na 14ª colocação.

O Manchester City volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Newcastle em casa pela partida de volta da semifinal Copa da Liga Inglesa. Na ida, os Citizens bateram os Magpies por 2 a 0.

O próximo compromisso do Tottenham é fora de casa, no sábado, contra o Manchester United pela 25ª rodada da Premier League.

Gols e destaques

0 x 1: Cherki abriu o placar para o City aos 10 minutos do 1º tempo. Pressionado, Bissouma perdeu a posse no meio de campo e Haaland passou para Cherki, que carregou pela direita e bateu cruzado para abrir o placar.

Seria um golaço! Aos 23 minutos do 1º tempo, Cherki bagunçou a defesa do Tottenham pela direita, cortou para dentro e, na cara do gol, bateu firme. O goleiro Vicario, no reflexo, espalmou e evitou o segundo gol do francês. O árbitro ainda errou e deu tiro de meta, sendo que era escanteio para o City.

0 x 2: Semenyo amplliou a vantagem do City aos 43 minutos da primeira etapa. Bernardo Silva recebeu passe na grande e área e ajeitou para o atacante que finalizou de canhota para o fundo do gol de Vicario.

Protesto da torcida dos Spurs. Muitos torcedores começam a deixar o estádio Tottenham Hotspur Stadium logo após o intervalo. Os Spurs não vencem pela Premier League há cinco jogos, isso sem contar a partida de hoje.

1 x 2: O Tottenham começou a ensaiar uma reação com gol de Solanke aos 7 minutos do 2º tempo. O atacante invadiu a área driblando e, travado pelo zagueiro Guéhi, bateu na saída de Donnaruma para diminuir a desvantagem no Tottenham Hotspur Stadium.

Pressão do Tottenham. O time da casa se empolgou e cresceu na partida. O City ficou recuado tentando segurar a vitória.

2 x 2: Depois de muita pressão, Solanke empatou para o Tottenham aos 24 minutos do 2º tempo. Gallagher avançou pela direita e cruzou na área. Solanke deu um toque de chaleira e encobriu Donnarumma, que ainda conseguiu tocar mas não evitou o gol dos Spurs.

Paredão italiano. Nos lances seguintes após o gol de empate, só deu Tottenham. O time da casa só não virou porque Donnarumma fez ao menos três defesas.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Manchester City

Campeonato: Premier League (24ª rodada)

Data: 1/2/2026

Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres (Iinglaterra)

Hora: 13h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Robert Jones

Cartões amarelos: Bissouma, Simons e Solanke (TOT); Khusanov, Rodri e González (MCI)

Gols: Cherki (MCI), 10' do 1º tempo (0-1); Semenyo (MCI), 43' do 1º tempo (0-2); Solanke (TOT), 7' do 2º tempo (1-2); Solanke (TOT), 24' do 2º tempo (2-2);

Tottenham: Vicario; Palhinha, Romero (Sarr), Dragusin; Gray, Udogie, Gallagher, Bissouma (Odobert); Kolo Muani (Tel), Solanke (Byfield), Xavi Simons. Técnico: Thomas Frank

Manchester City: Donnarumma; Nouri (Nico González), Guéhi, Khusanov, Nunes; Rodri (Marmoush), O'Reilly, Bernardo Silva (Foden); Cherki (Reijnders), Semenyo, Haaland. Técnico: Pep Guardiola.