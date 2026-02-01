SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo diante de um adversário mais rico, favorito e com elenco mais caro, o Corinthians resistiu às dificuldades fora de campo, impôs seu jogo e conquistou a Supercopa Rei ao vencer o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1º), em Brasília, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto.

O duelo foi disputado no Mané Garrincha, diante de um público dividido entre torcedores alvinegros e rubro-negros. Com capacidade para 72.788 pessoas, o estádio recebeu caravanas das duas equipes, com destaque para a mobilização corintiana: apenas de torcidas organizadas, 101 ônibus partiram de São Paulo rumo ao Distrito Federal. Ao todo, o duelo recebeu 71.244 pessoas.

Em campo, o confronto colocou frente a frente os campeões das duas principais competições nacionais da temporada passada. O Flamengo chegou à final da Supercopa Rei credenciado pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025, conquistado pela equipe comandada por Filipe Luís com 79 pontos, três a mais do que o Palmeiras. Já o Corinthians assegurou vaga na decisão após encerrar o ano com a conquista da Copa do Brasil, obtida diante do Vasco, em final disputada no Maracanã.

Apesar da condição semelhante no aspecto esportivo, Corinthians e Flamengo vivem realidades financeiras distintas. Enquanto o clube paulista enfrenta limitações orçamentárias e um cenário de maior contenção de gastos, o time carioca se apoia em um poder de investimento muito superior, que o mantém como protagonista recorrente no futebol brasileiro.

Essa diferença ficou evidente ainda na preparação para a temporada. Na mesma semana em que o Corinthians recuou de uma negociação por falta de caixa, o Flamengo fechou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro ao repatriar Lucas Paquetá, por R$ 260,5 milhões. O meia iniciou a decisão no banco de reservas e foi acionado no segundo tempo.

Ainda assim, no planejamento das duas equipes, a Supercopa foi tratada como prioridade neste início de temporada. O Corinthians, no entanto, precisou lidar com um contratempo na semana que antecedeu o confronto. Momentos antes de a bola rolar, o técnico Dorival Júnior revelou que jogadores e membros da comissão técnica foram acometidos por uma virose "muito forte" nos dias anteriores à partida. Segundo o treinador, 26 pessoas foram afetadas, entre atletas e integrantes da comissão, e quatro jogadores chegaram a ficar fora do treinamento de sábado (31).

"Tivemos um contratempo nesses últimos dois dias, com 26 membros, entre comissão e atletas, com uma virose muito forte. Isso nos pegou um pouquinho de surpresa, para uma partida de tamanha importância", disse Dorival ao SporTV.

Apesar do cenário, o Corinthians conseguiu entrar em campo com a formação considerada ideal, com apenas uma mudança na zaga: Gabriel Paulista formou a dupla defensiva com Gustavo Henrique. E foi justamente o recém-contratado que abriu o placar, aos 26 minutos do primeiro tempo.

Com a vantagem, o time paulista passou a controlar o ritmo da partida e a se fazer mais presente no campo de ataque. No fim da primeira etapa, a equipe alvinegra reclamou de uma agressão de Carrascal em Breno Bidon. Apesar da expectativa por uma análise do VAR, o árbitro não sinalizou infração naquele momento.

Logo depois do intervalo, porém, a arbitragem tomou uma providência. Antes do início do segundo tempo, o árbitro Rafael Klein foi ao monitor do VAR para revisar o lance envolvendo os dois jogadores, ocorrido no fim da etapa inicial. As imagens mostraram o jogador do Flamengo desferindo um tapa no rosto do atleta corintiano e, após a checagem, o colombiano foi expulso.

Com um jogador a mais, o Corinthians passou a pressionar. Aos 14 minutos do segundo tempo, a equipe quase ampliou o placar. Yuri Alberto recebeu cruzamento dentro da área e finalizou cara a cara com Rossi, que fez grande defesa. No rebote, Memphis voltou a finalizar e novamente parou no goleiro uruguaio. Na terceira tentativa, o holandês chegou a empurrar a bola para as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento de Yuri Alberto na origem da jogada.

A vantagem daria mais tranquilidade ao time corintiano, mas mesmo assim a equipe conseguiu segurar o ímpeto do Flamengo para ficar com a vitória. Nos acréscimos, Yuri Albeto teve no chance de marcar, mas desta vez acertou a trave.

Nos acréscimos, porém, o camisa 9 pôde festejar. Após contra-ataque, ele saiu cara a cara com o goleiro Rossi, deu um chapéu e marcou de cabeça.

Apesar de ser uma disputa de título em partida única, a Supercopa Rei garantiu aos clubes uma boa premiação. Cada um recebeu R$ 6,35 milhões pela participação na decisão. O campeão ainda assegurou um bônus de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões), pago pela Conmebol.