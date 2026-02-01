SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de futsal venceu a Argentina por 2 a 1 neste domingo (1º) em Luque, no Paraguai, e conquistou o 12º título da Copa América, torneio que teve 15 edições até hoje.

Os gols do Brasil foram marcados por João Victor, no começo do primeiro tempo, e do capitão Dyego, no último minuto da partida. Pouco antes, a Argentina havia empatado o jogo com um gol de Matias Rosa.

O torneio teve início com dez seleções, divididas em dois grupos. Depois das partidas da primeira fase, as duas melhores equipes de cada grupo avançaram às semifinais.

Em sua campanha, o Brasil teve cinco vitórias e um empate. Na estreia na competição, a seleção brasileira empatou em 2 a 2 com a Colômbia. Em outras partidas da primeira fase, venceu a Bolívia por 6 a 0, o Chile por 2 a 0 e a Venezuela por 2 a 1. Na semifinal, contra o Peru, o Brasil ganhou por 4 a 2.

A seleção argentina tem três títulos na competição. Os dois primeiros colocados no torneio garantem a participação na Copa do Mundo de Futsal da Fifa (Federação Internacional de Futebol).