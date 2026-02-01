SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (01), em Brasília, e conquistou sua segunda Supercopa do Brasil na história.

O Corinthians se isolou como o segundo maior campeão da Supercopa. A equipe havia conquistado a edição de 1991 e estava empatada com Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo e Grêmio, com um título.

A conquista teve uma dose de dèjá vu. Assim como foi em 91, o rival na final foi o Flamengo. Naquela ocasião, o cenário era o inverso: o Corinthians era o campeão brasileiro, e o Flamengo chegou como vencedor da Copa do Brasil. O time paulista venceu por 1 a 0.

Vice-campeão hoje, o Flamengo é o maior campeão da Supercopa. A equipe carioca tem três taças conquistadas e chegou ao seu quarto vice.

A Supercopa Rei foi disputada em 1990 e 1991 e ficou sem ser realizada até 2020. De lá para cá, teve uma edição realizada em cada ano, sempre contando com o vencedor do Brasileirão e o da Copa do Brasil do ano anterior -em 2022, o Atlético-MG venceu os dois torneios, e a outra vaga na final ficou com o Flamengo, vice do Brasileirão de 2021.

CAMPEÕES DA SUPERCOPA

Flamengo: 3

Corinthians: 2

Palmeiras: 1

São Paulo: 1

Grêmio: 1

Atlético-MG: 1

CAMPEÕES ANO A ANO

- 1990: Grêmio

- 1991: Corinthians

- 2020: Flamengo

- 2021: Flamengo

- 2022: Atlético-MG

- 2023: Palmeiras

- 2024: São Paulo

- 2025: Flamengo

- 2026: Corinthians