SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico entre Botafogo e Fluminense, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, foi paralisado por 11 minutos ainda no começo do jogo, neste domingo (1º), no Nilton Santos, pela forte chuva que caiu no Rio de Janeiro.

O jogo estava empatado por 0 a 0 no momento da paralisação, aos 10 minutos do primeiro tempo.

Antes da interrupção oficial feita pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, o jogo foi parado aos 5 minutos após uma reclamação do goleiro Fábio pelas poças de água na área do Fluminense.

Apesar da paralisação, os jogadores não voltaram para os vestiários. Depois de 11 minutos, a arbitragem reiniciou a partida.