SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em clássico marcado por uma paralisação por conta de um temporal, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, em pleno Nilton Santos, neste domingo (1), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o Fluminense garantiu de forma antecipada a vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca.
John Kennedy marcou o único gol do clássico e garantiu a vitória do Fluminense no Nilton Santos.
Com a vitória no clássico, o Fluminense chegou aos 12 pontos e é o líder o Grupo A da Taça Guanabara. O Botafogo parou nos nove pontos, mas também se mantém na primeira colocação do Grupo B. Assim como o Fluminense, o Botafogo também já está classificado para a próxima fase do Estadual.
Na última rodada da Taça Guanabara, o Botafogo encara o clássico com o Vasco, no domingo (8), fora de casa. No mesmo dia, o Fluminense recebe o Maricá, no Maracanã. Antes disso, no meio de semana, os clubes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo visita o Grêmio, enquanto o Fluminense enfrenta o Bahia, também fora da casa.
JOGO PARALISADO POR CHUVA
O clássico no Nilton Santos ficou marcado por uma temporal que caiu no Rio de Janeiro e que obrigou o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães a interromper a partida logo nos minutos iniciais. O jogo parou em um primeiro momento aos 4 minutos do primeiro tempo, após uma reclamação do goleiro Fábio. Após um período de análise e conversas, o jogo foi paralisado oficialmente aos 10. Mas logo depois a chuva diminuiu, e a partida só ficou 11 minutos paralisada.
BASTOS VOLTA A JOGAR NO BOTAFOGO
Em um jogo de times alternativos, um dos principais atrativos em campo foi o zagueiro Bastos, que voltou a jogar pelo Botafogo depois de praticamente um ano fora. Um dos principais nomes do time campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024, o angolano conviveu com problemas no joelho esquerdo no último ano e não entrava em campo desde 6 de fevereiro de 2025, quando atuou contra o Nova Iguaçu, pelo Carioca.
SAVARINO ENCARA EX-CLUBE
Menos de duas semanas após trocar o Botafogo pelo Fluminense, o meio-campista Jefferson Savarino já precisou encarar o seu ex-clube. O venezuelano, ídolo e campeão do Brasileiro e da Libertadores em 2024 com a camisa do Botafogo, começou a partida no banco de reservas e foi acionado aos 20 minutos do segundo tempo.
BOTAFOGO
Léo Linck; Kadu (Vitinho), Bastos e Mateo Ponte; Marçal, Allan (Danilo), Nathan Fernandes (Alex Telles) e Barrera; Matheus Martins, Artur (Montoro) e Kadir (Santi Rodríguez). Técnico: Martín Anselmi.
FLUMINENSE
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Bernal, Martinelli (Nonato) e Lima (Savarino); Santi Moreno (Serna), Canobbio (Lucho Acosta) e John Kennedy (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía.
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gustavo Mota Correia
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Cartões amarelos: Santi Rodríguez, Léo Linck e Barrera (BOT), Ignácio e John Kennedy (FLU)
Gols: John Kennedy, aos 23 minutos do segundo tempo (FLU)