SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os reservas do Palmeiras fizeram um jogo abaixo do esperado e não aproveitaram a superioridade númerica em boa parte do 2º tempo. Melhor para o Botafogo-SP, que venceu por 1 a 0, neste domingo (01), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. No Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Leandro Maciel anotou o gol da vitória do Pantera.
O Palmeiras teve um a mais desde os 19 minutos do 2º tempo. Vilar recebeu o segundo amarelo após falta em Vitor Roque (um dos poucos titulares que começou jogando) e deixou o Botafogo com 10. Abel Ferreira acionou alguns dos titulares em busca da virada, mas o Palmeiras saiu derrotado.
O revés faz com que o Palmeiras ainda não se classifique para as quartas do Paulistão. O clube poderia garantir a classificação caso vencesse o Botafogo e Mirassol e Capivariano não vencessem Novorizontino e Corinthians, respectivamente. O Palmeiras fica com 12 pontos, em 2º lugar na tabela geral.
Já o Botafogo chega aos oito pontos, entra na zona de classificação e deixa o Santos à beira da degola. O time do interior começou a rodada perto da zona de rebaixamento e saltou para a 8ª posição. Já o Santos termina a rodada em 14º, com 6 pontos -dois a mais que o Velo Clube, primeiro time dentro do Z2.
O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, contra o Vitória, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo-SP terá seu próximo compromisso no sábado, quando visita o Guarani, pela penúltima rodada da 1ª fase do Paulistão.
VAR EM AÇÃO
Os reservas do Palmeiras fizeram um primeiro tempo ruim, e o Botafogo criou as principais chances. Em uma delas, Hygor foi lançado nas costas da defesa e foi travado por carrinho de Giay dentro da área. A árbitra Marianna Nanni Batalha marcou pênalti, mas o bandeirinha também anotou impedimento do atacante botafoguense no lance. O VAR checou e não viu nem impedimento, nem pênalti. A árbitra revisou o lance e mandou seguir. A checagem total levou cerca de 5 minutos.
A segunda etapa continuou com um desempenho abaixo do esperado do Verdão, e o Botafogo aproveitou. Leandro Maciel marcou o gol da vitória logo no início. Abel Ferreira ainda acionou alguns de seus titulares, mas não conseguiu evitar o revés. O VAR ainda trabalhou mais uma vez, em lance que recomendou revisão em possível pênalti em Allan. Porém, a árbitra seguiu com sua marcação de campo e não anotou a penalidade.
COMO FOI O JOGO
O Palmeiras teve a primeira chance, mas o Botafogo foi quem levou mais perigo. Aos 4 minutos, Luighi recebeu em velocidade, invadiu a área e chutou para boa defesa de Victor Souza, que mandou para escanteio. Depois, Matheus Sales, Kelvin e Leandro Maciel assustaram e exigiram de Marcelo Lomba.
Os mandantes seguiram pressionando e tiveram um pênalti anulado pelo VAR. Aos 19 minutos, Hygor recebeu nas costas da marcação, mas foi travado por carrinho de Giay no último segundo. A árbitra Marianna Nanni Batalha marcou em campo, mas o árbitro de vídeo a chamou para revisão, e a marcação foi revertida.
O time visitante não conseguiu criar até o intervalo, e Hygor levou perigo mais uma vez a Lomba. Com o time reserva, o Palmeiras teve um desempenho abaixo do esperado, apostando em bolas longas. No ataque, Vitor Roque ficou isolado e não teve nenhuma grande oportunidade. Já nos acréscimos, Hygor chegou à área, mas finalizou rasteiro para fora.
Depois das chances do primeiro tempo, o Botafogo abriu o placar no início da etapa final. Bruno Fuchs afastou cobrança de falta pelo alto, mas a bola sobrou nos pés de Leandro Maciel, que chutou rasteiro de fora da área e contou com a velocidade da bola no gramado molhado para superar Marcelo Lomba. Pouco depois, o goleiro Victor Souza quase fez uma lambança em cobrança de escanteio.
Abel Ferreira acionou alguns titulares, e o Palmeiras teve um gol impedido, enquanto o Botafogo ficou com um a menos. Aos 17, Bruno Fuchs achou Giay na área, que escorou para Vitor Roque balançar as redes. O lateral do Verdão, no entanto, estava adiantado no lance. Dois minutos depois, Vilar puxou Vitor Roque pelo pescoço no meio de campo, levou o segundo amarelo e deixou o Bota com 10 em campo.
Pressionando, os visitantes pediram por pênalti. Aos 23, Allan saiu cara a cara com o goleiro e caiu em disputa com Jefferson Nem. A árbitra não marcou a penalidade, mas o VAR chamou para revisão. Depois de checar o lance, Marianna Nanni seguiu com a marcação de campo e deu tiro de meta.
O Palmeiras seguiu em busca do empate e teve boa chance com Allan. Após cruzamento de Giay, o camisa 40 do Verdão mandou para fora. Já nos acréscimos, Lomba ainda teve que trabalhar em chute de Maranhão.
BOTAFOGO-SP
Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales (Morelli), Leandro Maciel e Rafael Gava (Jonathan); Jefferson Nem (Maranhão), Hygor (Guilherme Queiroz) e Kelvin (Carlão). Técnico: Cláudio Tencati.
PALMEIRAS
Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti (Marlon Freitas) e Jefté; Emiliano Martínez, Larson (Andreas Pereira) e Erick Belé (Flaco López); Riquelme Fillipi (Sosa), Luighi (Allan) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)
Árbitra: Marianna Nanni Batalha
Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Enderson Turbiani da Silva
VAR: Márcio Henrique de Gois
Gol: Leandro Maciel (4'/2ºT) (BOT)
Cartões amarelos: Victor Souza, Vilar, Gabriel Inocêncio, Leandro Maciel, Matheus Sales, Hygor e Maranhão (BOT); Larson e Sosa (PAL)
Cartão vermelho: Vilar (BOT)