(UOL/FOLHAPRESS) - A vitória contra o Flamengo animou a torcida do São Paulo. Em três dias, o tricolor paulista viu o número de torcedores presentes no Morumbis quase duplicar e teve seu maior público em 2026 na vitória contra o Santos, no sábado, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O São Paulo viveu momentos de tensão no começo do ano, que impactaram na presença do público. Nos primeiros 5 jogos da temporada, o São Paulo teve 3 derrotas, 1 empate e somente uma vitória. O tricolor paulista chegou a ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista.

Vitórias importantes levaram a torcida em peso ao estádio. O triunfo por 2 a 1 sobre o Flamengo na última quarta, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, foi acompanhado por 27.203 presentes. Contra o Santos, o número subiu para 49.605.

O aumento no público gerou agradecimentos por parte do elenco e encantou o treinador Hernán Crespo, que ressaltou a importância de ter a casa cheia.

O triunfo no San-São amenizou a situação do tricolor. Com a vitória no clássico, o São Paulo chegou a 7 pontos e ultrapassou o rival, se distanciando da zona de rebaixamento.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (4), novamente contra o Santos, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, em Santos, às 20h (Brasília).

O QUE CRESPO E RAFAEL DISSERAM

O Morumbis com 50 mil pessoas foi demais. Fiquei muito feliz. Aqui tem uma atmosfera especial e, quando estamos todos unidos, é difícil jogar contra o São Paulo. Hernán Crespo, treinador do São Paulo

O nosso trabalho é feito sempre para o torcedor. E o torcedor veio nos prestigiar, encheu 50 mil pessoas nesta segunda-feira (2), porque viu que o time é um time de jogadores que querem fazer o melhor pelo São Paulo, que não vão se entregar, que vão fazer de tudo dentro de campo pra representar bem eles. Então, eu acho que o nosso compromisso com o torcedor é sempre esse, de fazer o nosso melhor, porque eles precisam se sentir representados por nós dentro de campo e a gente precisa muito do nosso torcedor. Rafael, goleiro do São Paulo

PÚBLICOS DO SÃO PAULO EM 2026

São Paulo 1 x 0 São Bernardo: 16.984 presentes

São Paulo 2 x 3 Portuguesa: 25.544 presentes

São Paulo 2 x 1 Flamengo: 27.203 presentes

São Paulo 2 x 0 Santos: 49.605 presentes