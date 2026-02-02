(UOL/FOLHAPRESS) - A WSL terá três etapas do Qualifying Series (QS) da América do Sul no mês de março, que serão decisivas tanto para o fechamento da temporada 2025/26 quanto para a abertura do ciclo 2026/27 da divisão regional.

O QS é a porta de entrada para o Challenger Series, circuito que dá acesso ao Circuito Mundial (CT), a elite do surfe mundial. Cada resultado pesa diretamente na construção dos rankings regionais e, consequentemente, na corrida por vagas nas divisões superiores.

TAÍBA E FLORIPA

O primeiro compromisso acontece entre os dias 11 e 15 de março, com o Layback Pro Taíba, QS 4000, na Praia da Taíba, no Ceará. O evento marca a penúltima etapa da temporada 2025/26 na América do Sul.

Na sequência, entre 18 e 22 de março, a Praia do Santinho, em Florianópolis, recebe o Layback Costão Pro, também com status QS 4000.

A competição será a última etapa da temporada 2025/26 do QS sul-americano, definindo oficialmente os classificados para o Challenger Series.

VALE MUITO

Etapas de 4 mil pontos podem representar uma virada completa na classificação. Um bom exemplo está no ranking masculino sul-americano: com exceção de Weslley Dantas, líder isolado e com quase 10 mil pontos de vantagem sobre o segundo colocado, a diferença do vice-líder Gabriel Klaussner até Rodrigo Saldanha, que aparece em 15º lugar, é inferior a 4 mil pontos ? exatamente a pontuação máxima oferecida por cada uma das duas últimas etapas da temporada.

TEMPORADA 2026/27

Fechando o mês, Imbituba volta a ser protagonista no calendário internacional com um QS 6000 do Circuito Banco do Brasil de Surfe, entre 25 e 29 de março, na Praia da Vila.

Além de oferecer uma pontuação maior, o evento terá peso simbólico importante: será a primeira etapa válida pela temporada 2026/27 do Qualifying Series na América do Sul.