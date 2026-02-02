(UOL/FOLHAPRESS) - Com o fim da Copa Super 8, os times agora voltam as suas atenções para a fase de classificação do NBB. Com a implementação do rebaixamento nesta temporada, se formaram três disputas: ser top-8, vaga nos play-offs e luta contra o rebaixamento.

Alguns times estão participando em mais de uma disputa, como o Mogi, que briga pelo top-8 e a vaga nos play-offs, enquanto o Osasco, novato no NBB, está lutando pelo mata-mata e contra o rebaixamento ao mesmo tempo.

Fechar a primeira fase entre os oito primeiros é importante para ter mais jogos como mandante no mata-mata. O primeiro jogo será na casa de quem teve a melhor campanha, assim como o quarto e o quinto, na série melhor de cinco. Os que terminam entre os quatro primeiros, tem maior chance de terem essa vantagem nas fases seguintes, por isso, a briga pelo G4 e a liderança também são importantes.

Atualmente, o líder é o Flamengo, com apenas uma vitória a mais que Franca, Pinheiros e Minas, que ocupam as posições seguintes, respectivamente.

Os 16 melhores colocados passam para os play-offs e neste momento da temporada, a briga pelas últimas três vagas está bem equilibrada, com os times de 14º a 20º, com campanhas parecidas e a classificação variando rodada a rodada.

Porém, quem vacilar deste grupo, pode acabar rebaixado. Os dois últimos da classificação caem para a Liga Ouro e neste momento, Botafogo e Vasco estão caindo. Só que o Botafogo tem campanha semelhante ao Osasco e uma vitória atrás do Fortaleza Basquete Cearense e Pato Basquete, o que pode inclusive colocar o time da estrela solitária na zona de classificação em caso de uma sequência positiva de resultados.

Após um começo ruim, o Vasco tem atualmente três vitórias, mas em caso de conseguir vitórias em confrontos diretos, ou até em jogos mais parelhos, o time não está longe do top-16 e pode conseguir uma remontada épica na temporada.

A fase de classificação do NBB segue até 18 de abril e até lá, muita coisa pode mudar na classificação, mostrando a imprevisibilidade da liga.