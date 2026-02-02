(UOL/FOLHAPRESS) - Depois de semanas de negociações e uma chegada rápida após o acerto, Lucas Paquetá reestreou pelo Flamengo. Mas o resultado não foi o esperado. Com o meia em campo em parte do segundo tempo, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Corinthians, no Mané Garrincha, e ficou com o vice-campeonato da Supercopa do Brasil.

Apesar da derrota e do gol incrível perdido pelo meia nos acréscimos da partida, que poderia ter empatado a decisão, a expectativa por esta nova passagem de Paquetá pelo Flamengo certamente não diminuiu. Pelo contrário. Os pouco mais de 32 minutos de Paquetá em campo e a fala de Filipe Luís depois da partida já indicaram como o reforço pode ser importante para o clube na sequência da temporada.

Em uma tarde de pouca criatividade do time do Flamengo e com Arrascaeta e Jorginho ainda visivelmente fora das melhores condições de jogo, Paquetá deu sinais de como pode melhorar a equipe do Flamengo.

Atuando pelo lado direito, ele tentou bons passes progressivos, mas não foi efetivo - talvez, pelo pouco ou praticamente nenhum entrosamento com o restante do time. Em dois desses passes errados, tentou deixar Bruno Henrique e Arrascaeta cara a cara com Hugo Souza, mas falhou por pouco.

FILIPE LUÍS DIZ COMO DEVE UTILIZAR PAQUETÁ

Após a partida contra o Corinthians, o técnico Filipe Luís deu mais pistas de como deve utilizar a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Além disso, também citou uma característica importante do meia para o time do Flamengo.

É um jogador muito diferente, muito acima da média. Vai dar muitas soluções para a equipe, principalmente com essas defesas em marcação individual, ele não perde bola.

O Paquetá joga em várias outras posições. Com o número de jogos e o calendário que vamos ter, precisamos desses jogadores que consigam fazer várias funções diferentes. É um jogador que eleva muitíssimo o nível dessa equipe Filipe Luís

PAQUETÁ SERÁ APRESENTADO NESTA SEGUNDA

Apesar de já ter atuado e, depois, falado como jogador do Flamengo, Lucas Paquetá ainda concederá a sua coletiva no Rubro-Negro. O meia será apresentado pelo clube nesta segunda-feira (2), às 14h30, no Ninho do Urubu.