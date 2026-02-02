(UOL/FOLHAPRESS) - Ao escalar o time reserva do Palmeiras contra o Botafogo-SP, Abel Ferreira desejava vencer e encaminhar a classificação do Alviverde no Campeonato Paulista sem ter de desgastar seus principais jogadores. Só que a derrota em Ribeirão Preto atrapalhou os planos do técnico português.

PLANO DEU ERRADO

Contra o Botafogo-SP, Abel escalou um time totalmente diferente do que empatou com o Atlético-MG. O único jogador considerado titular que começou o jogo em Ribeirão Preto foi Vitor Roque, que também não esteve entre os titulares contra o Galo.

Uma vitória neste domingo (1º) poderia encaminhar a classificação do Palmeiras para as quartas de final do Paulistão. Caso o Verdão vencesse, e Mirassol e Capivariano não triunfassem contra Novorizontino e Corinthians, respectivamente, a classificação estaria garantida. O jogo entre os times do interior será retomado nesta segunda-feira (2) após interrupção devido ao mau tempo, enquanto o rival joga contra o Capivariano apenas na quinta-feira.

Além de não sair com a vitória, Abel desgastou alguns de seus titulares. Marlon Freitas, Flaco López e Andreas Pereira entraram aos 17 minutos do 2º tempo, enquanto Allan e Sosa foram acionados 4 minutos depois.

Sem a classificação garantida no Paulista, o português pode escalar seus titulares em uma sequência de jogos que também envolve o Brasileirão. Abel já afirmou que o campeonato nacional é prioridade, e os titulares não devem ser poupados nele.

Pelo Paulista, o Palmeiras tem mais dois jogos na 1ª fase ?um clássico contra o Corinthians e um duelo contra o Guarani.

Caso a classificação não venha contra o Corinthians, Abel pode optar por jogar com os titulares contra o Guarani. Neste cenário, o Palmeiras jogaria com os principais atletas em quatro partidas seguidas ? duas pelo Brasileiro e duas pelo Paulista.

*

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Vitória - Campeonato Brasileiro

Corinthians x Palmeiras - Campeonato Paulista

Internacional x Palmeiras - Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Guarani - Campeonato Paulista

*

Em meio à sequência, Abel não quer culpar o calendário pelo desempenho ruim que o Palmeiras vem tendo ultimamente. Com o início mais cedo do Brasileiro, muitos times têm passado pelo mesmo dilema de escolher entre titulares e reservas.

[Culpar o calendário] Parece desculpas, e eu não gosto. Acima de tudo assumir a responsabilidade de uma má exibição num gramado ruim -ou péssimo- para as duas equipes.Abel Ferreira, após Botafogo-SP 1 x 0 Palmeiras