SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kaiki Bruno não deixará o Cruzeiro nesta janela de transferências.

DUAS NEGOCIAÇÕES, UM ACERTO

Como o UOL revelou, o Cruzeiro havia chegado, no fim da última semana, a um acordo verbal pela saída do lateral para o Como, da Itália.

A operação giraria em torno dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 93,6 milhões) e pendia por questões burocráticas e menores detalhes.

Na sexta-feira, no entanto, a Raposa apalavrou um acerto com o Borussia Dortmund pelo também lateral Kauã Prates, de apenas 17 anos.

Esta segunda negociação está avaliada em 12 milhões de euros (quase R$ 75 milhões), mas garantirá ao clube mineiro uma fatia de 10% a 25% de uma futura venda de Prates.

A diretoria cruzeirense, então, recuou do primeiro acerto, temendo a perda de dois laterais nesta mesma janela.

Entre as duas opções na mesa, a avaliação de Bruno Spindel e dos diretores da Raposa é que a operação envolvendo Kauã Prates faz mais sentido financeiramente. Ele fará 18 anos em agosto, quando poderá se transferir ao clube alemão.

A mudança de trajetória do Cruzeiro foi completa. Neste momento, o clube já definiu internamente que oferecerá uma renovação de contrato a Kaiki Bruno, que tem vínculo até dezembro do ano que vem.