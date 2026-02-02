BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A véspera da partida contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, foi marcada por grande tensão no Corinthians.

Um surto de virose atingiu diversos jogadores do elenco, comprometendo a preparação para a decisão. Alguns atletas, inclusive, precisaram receber soro na véspera da partida.

CRISE DE VIROSE ATRAPALHA TREINO

Entre os que precisaram passar pelo procedimento estavam o goleiro Hugo Souza, o lateral Pedro Milans, o volante Raniele e o atacante Yuri Alberto. O último foi autor do segundo gol que confirmou o título corintiano.

Com isso, o treinamento de sábado, último antes da viagem da delegação para Brasília, foi prejudicado. Em algumas posições, mais de um jogador ficou ausente em razão do quadro clínico.

Diante do cenário, os atletas impossibilitados de ir a campo realizaram suas partes por meio de vídeos e explicações da comissão técnica. Dorival Júnior decidiu manter o planejamento de intensidade da atividade com os profissionais que estavam bem.

A maioria desses jogadores conseguiu acompanhar os treinos ainda no sábado. Yuri Alberto, porém, só teve condições de passar pela atividade neste domingo, horas antes da decisão.

"As decisões foram bem difíceis, em razão de tudo isso que acabou acontecendo. Alguns jogadores estavam em situação muito mais delicada. Mesmo assim, por isso que eu falo do orgulho que tenho de estar à frente dessa equipe, porque a resposta desses caras foi impressionante. Eu já não tinha a expectativa de contar com três desses jogadores que terminaram a partida", disse Dorival Júnior, em coletiva após conquistar a Supercopa do Brasil.

DRAMA ATÉ O DIA DO JOGO

Embora o pico da crise de virose tenha ocorrido no sábado, o domingo ainda foi de apreensão antes de a bola rolar.

O UOL apurou que o meia Rodrigo Garro acordou por volta das 6h (de Brasília) com dores intensas e acionou imediatamente o departamento médico do clube.

Hugo Souza e Raniele, mesmo ainda em estado avançado da doença, foram relacionados e iniciaram a partida como titulares.

O departamento médico do Corinthians não conseguiu identificar com precisão a origem da virose.

A principal suspeita é de que o grupo tenha sido exposto a algum tipo de líquido contaminado após a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, em Santos, na última quarta-feira. A partir disso, o contágio teria ocorrido pelo contato entre os atletas nos dias seguintes, período em que o surto interno teve início.