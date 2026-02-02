LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Piccinato, técnico do time feminino Corinthians, se pronunciou sobre a denúncia de espionagem protocolada pelo Timão à Fifa durante o último treino das Brabas no campo do Barnet FC antes da final contra o Arsenal no Mundial.

Na coletiva de imprensa após a derrota para o Arsenal, Piccinato contou que achou estranho trabalhar no mesmo CT onde onde jogadoras da categoria de base do rival também realizavam treinamentos.

"É difícil falar, pois foi uma situação onde fomos colocados para treinar em um CT onde as categorias de base do Arsenal feminino também treinam. Desde o primeiro momento, passamos uma certa estranheza, pois vamos enfrentar uma equipe e a categoria mais nova estava treinando no mesmo setor."

A situação ficou mais complicada depois do time se classificar para a final contra as Gunners.

"Solicitamos para o pessoal da Fifa envolvido que cuidasse para que não houvesse ninguém acompanhando o treinamento e o pessoal do nosso staff acabou vendo atletas e alguns membros da comissão assistindo. Não deveria acontecer, poderia ter tido um pouco mais de cuidado da Fifa para que a gente não tivesse ninguém no CT, para que a gente pudesse ter a clareza de que ninguém espionaria ou olharia. neste domingo (1), por exemplo, a gente treinou penalidades, e mesmo sendo uma menina da categoria de base, ou ser um treinador da categoria de base, você assistir a um treinamento de pênalti, tirar uma foto de onde a atleta bate pênalti, provavelmente numa disputa a gente teria uma situação ruim. É uma estranheza que a gente teve, entramos com um processo na Fifa. Não sei o que andou a partir disso."

O UOL fez a mesma questão na coletiva da treinadora do Arsenal, Renée Slegers. A holandesa foi curta na resposta e minimizou o caso: "Eu acho que Corinthians estava jogando no The Hive, e tinha jogadoras da academia observando. Foi uma infelicidade".

ENTENDA O CASO

Segundo o portal Meu Timão, durante o período em Londres, a delegação do Corinthians relatou ter observado a presença de pessoas com uniformes do Arsenal no estádio The Hive, do Barnet FC, clube onde o time fez a preparação para o Mundial de Clubes. O local também é usado por jogadores da base do Arsenal.

No sábado (31), a comissão do Corinthians voltou a observar durante treinos fechados o que seriam pessoas relacionadas ao time inglês, supostamente fazendo anotações. O alvinegro protocolou uma denuncia à FIFA, que confirmou a reclamação no sábado. A entidade disse que as informações fornecidas pelo Corinthians seriam analisadas e que atualizações seriam divulgadas em um momento oportuno.