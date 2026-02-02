(UOL/FOLHAPRESS) - A participação de Beatriz Haddad Maia no WTA 500 de Abu Dhabi durou pouco. Nesta segunda-feira (2), a número 1 do Brasil e 68 do mundo teve problemas com o saque, cometeu nove duplas faltas, teve seu serviço quebrado cinco vezes e acabou eliminada do torneio na estreia, superada pela ucraniana Dayana Yastremska (25 anos, #41 do mundo) em um jogo que teve parciais de 6/2 e 7/5.

Após três apresentações na temporada 2026, Bia segue sem vencer. Em seus torneios anteriores, a paulista foi superada pela canadense Victoria Mboko no WTA 500 de Adelaide e pela cazaque Yulia Putintseva no Australian Open. Bia também perdeu seu último jogo em 2025, que aconteceu no WTA 500 de Seul, diante da alemã Ella Seidel. Seu último triunfo aconteceu em setembro de 2025, na primeira rodada do torneio sul-coreano.

COMO ACONTECEU

Bia começou bem a partida, mas Yastremska savou bem e salvou dois break points no game inicial. Depois disso, foi a ucraniana quem teve chances quando a brasileira cometeu duas duplas faltas no sexto game. Sem conseguir encaixar o primeiro serviço, Bia acabou quebrada ao jogar um backhand na rede. Confiante, Yastremska agredia mais e foi assim, com um par de winners, que a ucraniana somou nova quebra e fechou o set por 6/2. Bia terminou a parcial com cinco duplas faltas e dez erros não forçados, somando apenas dois winners.

A segunda parcial começou melhor para a brasileira. Após ganhar um break point graças a um erro não forçado da ucraniana, a paulista encaixou uma boa devolução, forçou um erro na rival e anotou sua primeira quebra no jogo. A vantagem durou até o quarto game, quando Yastremska voltou a impor seu jogo ofensivo e devolveu a quebra, igualando a parcial em 2/2. Bia, então, voltou a ter problemas com o saque. Fez mais duas duplas faltas seguidas para abrir o sexto game e acabou quebrada após duas boas devoluções da oponente.

Yastremska abriu 4/2, desperdiçou a quebra de vantagem ao cometer seguidos erros. Bia voltou para o jogo e, no 11º game teve mais dois break points, mas a ucraniana se salvou de ambos com uma boa subida à rede e um ace. Na sequência, também faltou sorte à brasileira. Com um game point, Bia viu Yastremska ganhar um ponto com duas bolas que tocaram na fita. A ucraniana, então, foi ao ataque. Com duas bolas vencedoras seguidas, quebrou o saque e fechou o jogo.