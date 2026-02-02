SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca sofreu uma nova queda no ranking mundial da ATP.

O brasileiro perdeu uma posição desde a queda no Australian Open e agora é o 34º do mundo. João foi eliminado logo na primeira rodada do Grand Slam e perdeu 70 pontos. Ele foi ultrapassado pelo norte-americano Brandon Nakashima.

O carioca de 19 anos caiu dez posições no ranking desde o início do ano. Fonseca começou 2026 em 24º lugar, mas perdeu dois torneios por conta de um problema nas costas e só estreou Slam australiano.

João Fonseca agora se prepara para defender o título do ATP 250 de Buenos Aires. O torneio, realizado na quadra de saibro, começa na próxima segunda-feira, dia 9.

Na sequência, o tenista disputará o Rio Open, no Rio de Janeiro, que tem início marcado para o dia 14 de fevereiro.

Em março, Fonseca enfrentará Gael Monfils (França) em um torneio de exibição em Las Vegas (EUA). A premiação é de 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,2 milhões).