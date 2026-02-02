RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo divulgou uma nota oficial onde parabenizou o Corinthians pelo título da Supercopa Rei.

O clube paulista levantou a taça após vencer o Rubro-Negro por 2 a 0, neste domingo (1º), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO FLA

"Parabéns ao Corinthians pela conquista da Supercopa Rei. O Flamengo manifesta seu respeito ao trabalho realizado e registra seus cumprimentos a atletas, comissão técnica, profissionais do clube e torcedores".