BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Uma decisão defensiva da comissão técnica do Corinthians foi determinante para o desempenho ofensivo da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, que garantiu o título da Supercopa do Brasil, neste domingo (1º), em Brasília.

GOL DE ZAGUEIRO

Gabriel Paulista venceu a disputa com André Ramalho pela titularidade na zaga. E foi dele o primeiro gol corintiano na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo.

A escolha pelo defensor teve a ver com uma estratégia do técnico Dorival Júnior para segurar o meia Arrascaeta, do Flamengo.

O treinador corintiano optou por utilizar o volante Raniele como zagueiro pelo lado direito - diferentemente de quando usa a trinca de atletas na defesa. Assim, o camisa 14 faria os embates diretos com o meia flamenguista.

Desta forma, as características de Gabriel Paulista combinavam mais com linha de três. Por isso ele foi escolhido para iniciar a partida. Por consequência, também abriu o placar que culminou no título da Supercopa para o Corinthians.

GOL EMOCIONANTE

Corintiano desde a infância, Gabriel Paulista retornou ao Brasil nesta temporada após 12 anos no futebol europeu para defender o clube do coração. A final contra o Flamengo foi apenas a quinta partida dele pelo Timão, mas suficiente para marcar seu nome na história ao balançar as redes em uma decisão.

Não vêm palavras neste momento. Quando eu estava ali, na arquibancada, como muitas crianças, eu sonhava estar aqui. Sempre sonhei. Olhava grandes jogadores como Vampeta, Marcelinho, Carlitos Tévez. Via esses caras incríveis dando alegria para nós, e nesta segunda-feira (2) estou aqui para dar alegria a vários garotos e pessoas que, daqui a 10, 15 anos, podem estar vivendo esse sonho.Gabriel Paulista, após a conquista da Supercopa

DESEMPENHO ALÉM DO GOL

Além do gol, o Gabriel Paulista teve desempenho defensivo de destaque. Segundo dados do SofaScore, ele venceu todas as disputas aéreas que travou e perdeu apenas um duelo ao longo de toda a partida. O zageuro foi substituído aos 37 minutos do segundo tempo para a entrada de André Ramalho.