(UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Antônio, meio-campista do São Paulo, tem uma multa rescisória para o mercado nacional avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 622 mi).

VALORES NA MESA

Como o UOL revelou, o São Paulo afirmou ao Flamengo que não deseja vender o meio-campista nesta janela de transferências. O jogador é considera 'pilar' do atual elenco.

Em reunião entre Rui Costa e José Boto na última semana, antes da vitória por 2 a 1 sobre o Rubro-Negro, o executivo informou ao dirigente português a posição 'inflexível' do Tricolor.

A palavra à reportagem é que o clube do Morumbis só mudaria de ideia por uma oferta na casa dos 25 milhões de euros (por volta de R$ 155 mi). Internamente, contudo, os próprios dirigentes admitem não acreditar que o Fla chegue a esses números.

O UOL também mostrou que o Flamengo admite nos bastidores que poderia chegar aos 15 milhões de euros (R$ 93,2 mi), mas não chegou a oficializar proposta.

Os altos valores na mesa fizeram o interesse do clube esfriar.

IMPACTO NO MERCADO

A negociação do Tricolor por Allan, antes avançada, também esfriou por conta da postura por Marcos Antônio.

O volante foi pouco aproveitado por Filipe Luís em 2025 e sequer foi inscrito na Copa Intercontinental, no final do ano, no Qatar. Ciente desta brecha, a diretoria do clube paulista apresentou uma proposta de empréstimo o estafe do atleta e as partes se alinharam.

Porém, quando o negócio bateu no Rubro-Negro, a transação não andou. Além de não gostar do modelo proposto pelo São Paulo, o clube carioca recebeu uma "porta fechada" após demonstrar interesse na contratação de Marcos Antônio, meia que é destaque do Tricolor.

O jogo duro dos paulistas fez com que o Flamengo também endurecesse na negociação por Allan. O UOL apurou que, caso o São Paulo topasse negociar Marcos Antônio, o Rubro-Negro flexibilizaria a transação de seu volante.